Youtuber cria mini computador com ecrã e teclado embutidos que corre macOS Big Sur

O confinamento provocado pela pandemia da COVID-19 deu o espaço e o tempo para que muitos internautas desses asas à sua imaginação e partilhassem os seus talentos. Nesse sentido, foram revelados vários projetos e ideias interessantes e é um deles que hoje divulgamos.

Um youtuber decidiu pôr mãos à obra e criou um mini computador com ecrã e teclado embutidos. Mas, o mais curioso, é que o equipamento corre o sistema macOS Big Sur.

Youtuber cria mini PC com macOS Big Sur

O youtuber Ike T. Sanglay Jr., dono do canal iketsj, criou um mini computador com ecrã e teclado embutidos. Para além disso, o pequeno aparelho também executa o sistema operativo macOS Big Sur. Portanto, estamos a falar de uma verdadeira geringonça tecnológica.

O canal do YouTube tem ainda apenas poucos seguidores, no entanto o vídeo deste mini computador já conta com cerca de 40.000 visualizações.

De acordo com as características técnicas, este equipamento é baseado na motherboard LattePande Alpha e conta com um processador Intel M3, 8 GB de RAM e um SSD de 240 GB.

Para a gestão dos componentes, o youtuber recorreu a um Arduino Leonardo, tendo sido instalados depois num chassi criado através de uma impressora 3D.

Já o sistema operativo da Apple, macOS Big Sur, foi previamente instalado no disco SSD. No entanto, e como provavelmente seria de esperar, algumas funcionalidades parecem não executar como esperado neste mini computador. O indicador da bateria é um desses exemplos.

Vejam o vídeo deste mini computador em ação:

Este passatempo, contudo, não ficou nada barato para a carteira do youtuber. De acordo com os pormenores, o preço final deste projeto acabou por ficar mais caro do que um Mac Mini com chip M1. Desta forma, é possível que muitos criativos percam a vontade de avançar com uma ideia deste género.