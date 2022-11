Xiaomi quer trazer lentes Leica M-series para os seus smartphones [vídeo]

A Xiaomi é uma das fabricantes de smartphones que mais tem inovado no segmento. Alguns dos produtos não passam de conceitos, outros são apenas exclusivos ao mercado chinês e ainda há muitos que acabam por chegar às nossas mãos. No campo da fotografia, a Xiaomi está atualmente a trabalhar com a Leica e o futuro parece ser animador para os entusiastas do mercado.

A Xiaomi apresentou um conceito de um smartphone onde pode ser acoplada uma lente Leica M-series. Veja o vídeo.

O smartphone Xiaomi 12S Ultra foi anunciado com uma grande novidade, um sensor fotográfico de 1" em parceria com a Leica. A Xiaomi, apesar de não ter sido pioneira nesta característica, uma vez mais, destacou-se com o anúncio.

Mas além desta câmara, há algo mais ambicioso a ser criado nos laboratórios da empresa. Um novo conceito ainda mais ambicioso do Xiaomi 12S Ultra foi dado a conhecer esta manhã. Basicamente, um modelo muito semelhante ao já conhecido topo de gama, mas com um sensor de 50,3 MP de 1", foi projetado para acolher uma lente Leica M.

Conforme é revelado no vídeo da Xiaomi, para acoplar uma lente neste telefone conceito, deve primeiro desparafusar-se o anel de proteção à volta do módulo da câmara traseira e, com um adaptador, poderá ligar-se qualquer lente Leica M.

A continuar a ser desenvolvido, este poderá ser um passo muito importante tanto para o segmento da fotografia quando para o segmento dos smartphones. Smartphones fotográficos e lentes criadas para smartphones já existem, mas isto é um passo à frente e com a qualidade Leica impressa.