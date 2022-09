Xiaomi quer que passe a alimentar os seus animais… de forma inteligente

Os animais de estimação têm cada vez mais um estatuto de verdadeiro membro da família e, por isso, os gadgets são também criados a pensar neles. A Xiaomi está a trazer para Portugal dois produtos inteligentes que vão melhorar bastante a forma como alimenta os seus cães e gatos.

Conheça os Xiaomi Smart Pet Fountain e Smart Pet Food Feeder que chegam já nesta sexta-feira.

Xiaomi Smart Pet Fountain - a fonte de água que se liga à app Mi Home

O Xiaomi Smart Pet Fountain é a nova fonte de água potável da Xiaomi que permite, através da aplicação Mi Home, enviar lembretes quando é necessário acrescentar água, limpar a fonte ou substituir o filtro. Quando a água começa a escassear, o produto apresenta um indicador que fica vermelho enviando simultaneamente uma notificação para a aplicação.

Além de ser possível encher o depósito de 2 litros, que satisfaz, por exemplo, as necessidades de água de um gato adulto entre 4 a 7 dias, o Xiaomi Smart Pet Fountain dispensa uma pequena quantidade de água potável de emergência em caso de falha de energia.

Para garantir que este produto se trata de uma inovação segura, o Xiaomi Smart Pet Fountain foi testado por uma agência independente de testes autorizada, para garantir que o reservatório de água e a tampa estão em conformidade com os requisitos obrigatórios para materiais em contacto com água ou alimentos, para que os animais de estimação consumam água limpa, de alta qualidade, em segurança.

A filtragem profunda eficiente em quatro fases, garante que todas as impurezas como partículas finas, cabelo e cloro residual, ou até mesmo iões Ca ou Mg (que causam pedras nos rins) são realmente intercetadas e filtradas, assegurando uma água saudável e saborosa que os animais de estimação vão adorar beber.

Xiaomi Smart Pet Food Feeder

Quanto ao Xiaomi Smart Pet Food Feeder, também é possível emparelhar com o smartphone através da aplicação Mi Home, permite controlar o tempo e a quantidade de distribuição de comida em qualquer altura e a partir de qualquer lugar.

Esta inovação da Xiaomi conta com dois conjuntos de sensores que monitorizam o estado remanescente dos alimentos e da sua distribuição a toda a hora. Quando a comida começar a escassear é enviado um aviso através da aplicação e também através de um indicador no alimentador.

Adaptado para gatos e cães de pequeno porte, pode armazenar cerca de 1,8 kg de comida seca e assim satisfazer a necessidade de um gato ou cão de pequeno porte adulto durante 15 a 20 dias.

Também este tem um sistema de alimentação de emergência integrado, bem como as quatro pilhas AA, que garantem uma distribuição normal e programada, mesmo em caso de falha inesperada de energia e corte de rede.

O novo alimentador da Xiaomi apresenta três características que garantem a frescura e impermeabilidade dos alimentos: anel vedante de silicone 360° para tampa do compartimento dos alimentos, cartucho dessecante substituível do compartimento dos alimentos e porta giratória oculta do alimentador.

De 16 a 22 de setembro os dois produtos podem ser adquiridos em conjunto em Portugal a um preço mais reduzido, de 159,99 €. Após esta data os preços recomendados serão de 129,99€ para o dispensador de comida e 79,99€ para a fonte de água.