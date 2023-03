Xiaomi 13 Ultra vai ter lançamento global

A Xiaomi já apresentou a sua linha de smartphones Xiaomi 13, mas a versão Ultra ficou de fora. O último Ultra também ficou reservado para o mercado chinês, contudo, os rumores apontam para que, este ano, haja uma versão global do mais poderoso de todos os smartphones, o Xiaomi 13 Ultra.

A versão Ultra dos topo de gama da Xiaomi trata-se de uma versão exclusiva, que tende a partilhar as especificações com o modelo Pro, mas com melhorias substanciais no módulo da câmara principal, mas que, no ano passado ficou limitada à China.

Por exemplo, na última versão ultra, a Xiaomi colocou um sensor de 1" com 50,3MP, mais uma câmara telefoto e periscópio de 48 MP com zoom ótico até 5 vezes, uma ultra grande angular de 48 MP de 128º e ainda um sensor ToF 3D. Já a versão Xiaomi 12S Pro tinha câmara de 50 MP com 1/1,28", ultra grande angular de 50 MP de 115º e telefoto de 50 MP com zoom ótico até 2x.

Na altura em que o Xiaomi 12S Ultra foi lançado, uma versão global foi travada pela escassez de chips. Algo que para a versão de 2023, será um problema ultrapassado.

Um dos mais importantes nomes do mundo dos leakers, Ice universe, partilhou a informação de que, sim, haverá uma versão global do Xiaomi 13 Ultra, o que se revela uma excelente notícia para o segmento.

O Xiaomi 13 Ultra deverá ser lançado em maio, como uma versão aprimorada do Xiaomi 13 Pro, com a parceria com a Leica em destaque, e com um sensor de 1" Sony IMX989... mas com um sensor de estabilização aprimorado além do sensor dToF - Direct Time-of-Flight - e de 4 sensores PDAF para focagem.

Neste leak partilhado, é ainda deixada a informação de que, ao contrário do Xiaomi 13 Ultra, o OPPO Find X6 Pro não terá versão global.