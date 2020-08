Com o mercado dos smartwatches a crescer e com cada vez mais propostas, a Google tem naturalmente que fazer o Wear OS crescer. Isso passa por torná-lo ainda melhor e adaptado ao que os fabricantes têm estado a preparar.

A gigante das pesquisas quer reassumir o seu papel e por isso prepara para breve mudanças grandes no Wear OS. Este vai ser ainda melhor e mais adaptado aos smartwatches onde está presente e a ser usado.

Será já no próximo outono que a Google irá trazer todas as novidades que está agora a preparar para o Wear OS. Este sistema dedicado aos smartwatches vai tornar-se principalmente ainda melhor e com um melhor desempenho. Está prometido que o acesso às apps será 20% mais rápido.

Para além destas melhorias óbvias, a Google quer certamente ir mais longe e trazer controlos mais intuitivos para gerir os novos dos relógios e exercícios. O próprio processo de emparelhamento dos smartwatches com Wear OS será mais simples e sobretudo o acesso a informação mais rápido.

Google traz novidades e melhor desempenho

No campo das apps e das propostas da Google vão haver novidades no Wear OS. A gigante das pesquisas vai trazer para os smartwaches uma app para ajudar a controlar o lavar das mãos, tal como já tinha feito há alguns meses.

A somar a isso vai haver igualmente alterações profundas na app dedicada à previsão atmosférica. Esta será mais simples e permitirá uma leitura de informação mais rápida e intuitiva, tal como se espera. Há ainda um cuidado adicional com a informação, que antecipará alterações.

Suporte para ainda mais smartwatches

Importante também será o suporte do Wear OS para os novos processadores criados para os smartwatches e para o seu desempenho. Esta nova versão do Wear OS terá já suporte para os novos Snapdragon Wear 4100 e 4100+ que a Qualcomm criou de forma específica para este mercado.

Apesar de não ser uma versão focada no Android 11, a Google quer dar a esta atualização o que de melhor o seu novo sistema operativo tem. É por isso esperado que sirjam ainda mais melhorias e alterações, para tornar o Wear OS ainda melhor nos smartwatches.