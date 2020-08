A aposta da Apple nos seus serviços tem-se mostrado acertada e uma verdadeira fonte de receitas com um crescimento exponencial. A marca sabe aproveitar o que o mercado quer consumir e transforma isso em ofertas em várias áreas.

Se até agora estas funcionam de forma isolada e sem qualquer relação, esse cenário poderá mudar em breve. Fontes confiáveis dão como certo que a Apple irá em breve ter pacotes de serviços agrupados e em subscrições mais interessantes.

Apple vai agrupar serviços em pacotes

São muitos os serviços que a Apple tem disponíveis e com pacotes de subscrição. Estes funcionam de forma isolada e obrigam o utilizador a ter assinaturas separadas para cada um. Este modelo de negócio tem funcionado, com os resultados financeiros que têm sido vistos.

Aparentemente a empresa vai mudar a sua visão e muito em breve vai apresentar o Apple One. Este será composto por um conjunto de pacote de subscrição que vão agrupar diferentes serviços debaixo de assinaturas únicas. Desta forma conseguem-se preços mais competitivos.

Subscrições devem ficar mais acessíveis

Ao todo a Apple deverá apresentar 4 pacotes aos seus utilizares, com o Music e o Apple TV+ a servirem como a sua base. A estes vão sendo somados depois, e de forma individual, o Arcade, o News+ e o iCloud.

Falta ainda saber muitos detalhes sobre estas propostas. A mais importante será o preço a que cada uma será oferecida aos utilizadores. Há ainda a possibilidade de haver descontos pela compra antecipada de períodos maiores de subscrição de cada um dos pacotes.

Apple One deve incluir aulas virtuais de fitness

Outra informação que surgiu dá conta de um novo serviço que a Apple deverá estar a preparar. Este foca-se na atividade física e será acessível por uma app feita para o iPhone, iPad e outros. Estas aulas virtuais de fitness devem surgir em breve.

Estas novidades devem chegar com a apresentação do iPhone 12 e do iOS 14, que se espera aconteça em setembro ou outubro. As datas estão ainda por revelar, mas a Apple deverá somar esta mudança ao seu leque de novidades a apresentar