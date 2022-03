Vibe Evolution – Auriculares sem Fios com Cancelamento de Ruído

Os earpods/soundpods continuam na moda e são já muitas as marcas que têm oferta neste segmento. Com tanta concorrência o preço deste tipo de gadgets também ficou menor, mas é importante que se escolha sempre o melhor em termos de qualidade/preço.

O Pplware testou recentemente os Vibe Evolution, os auriculares sem Fios com Cancelamento de Ruído.

Procura uns earpods/soundpods que lhe possam oferecer a melhor qualidade? Quem tenham cancelamento de Ruído? Que garantam boa autonomia e que tenho microfone integrado? Temos uma proposta para si!

Os recentes Vibe Evolution, os auriculares sem Fios com Cancelamento de Ruído da Prozis oferecem todas essas características e destacam-se também pelo conforto na sua utilização.

Com os Vibe Evolution, desfrute de uma experiência totalmente imersiva que alia maior conforto às melhores tecnologias sem fios e de cancelamento ativo de ruído.

Os soundpods Vibe Evolution da Prozis estão equipados com a mais avançada tecnologia de cancelamento de ruído. O ANC híbrido combina microfones localizados no interior e no exterior do auricular, eliminando ruídos numa gama mais alargada de frequências.

O ANC híbrido utiliza microfones para encontrar ruídos de fundo e cancelá-los, permitindo aos soundpods Vibe Evolution da Prozis reduzir o ruído até uns impressionantes 35 dB.

Com 3 microfones integrados em cada auricular, os soundpods Vibe Evolution da Prozis oferecem som com uma qualidade soberba e permitem desfrutar de chamadas com cancelamento de ruído. Tecnologia de ponta para um desempenho superior!

Os soundpods Vibe Evolution requerem apenas alguns segundos para emparelhar, sem fios, com o seu smartphone, tablet ou portátil. A configuração é fácil e têm um desempenho incrível, quer esteja a ouvir música, a jogar ou a desfrutar de podcasts.

Cada soundpod está equipado com uma bateria recarregável de 45 mAh que oferece até 8 horas de autonomia de música com uma única carga, ou até 5 horas com o ANC ativo. A caixa de carregamento sem fios oferece mais 24 horas de autonomia.

Resumo das especificações dos Vibe Evolution

Versão BT: V5.2

Perfil de suporte: HFP, SBC, AVRCP

Alcance sem fios: 10 m

Frequência de resposta: 20 Hz - 20 KHz

ANC: 35 dB

Bateria de lítio: Soundpod 45 mAh (2x)

Caixa de carregamento 380 mAh

Tempo de reprodução: 8 h (ANC desligado) / 5 h (ANC ligado)

Tempo de carregamento da caixa: 1h30

Modo de carregamento da caixa: 5 V - 1 A

Classificação IP: IPX6

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir estes Vibe Evolution usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda).