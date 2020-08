Utilizadores do OnePlus Nord queixam-se de problemas com o Bluetooth

Há um mês a chinesa OnePlus anunciava ao mundo o seu mais recente smartphone. O novo OnePlus Nord é um equipamento de gama média há muito esperado, sobretudo pelos fieis seguidores da marca.

Mas agora há vários utilizadores que recorreram à Internet para se queixarem de vários problemas com a conetividade Bluetooth.

A OnePlus fez um bom trabalho no que respeita ao marketing e suspense com volta do seu novo smartphone de gama média, especialmente nas redes sociais como o Instagram. O modelo Nord foi apresentado no final do mês de julho, pelo preço de 399 euros, e marcou um novo começo da marca chinesa. Isto porque o último dispositivo de gama média da marca foi o OnePlus X, apresentado em 2015.

OnePlus Nord apresenta problemas na conetividade Bluetooth

Mas agora há alguns utilizadores que têm deixado várias queixas, nomeadamente em fóruns na Internet, relativamente à conetividade Bluetooth do equipamento Nord.

Segundo os utilizadores das plataformas OnePlus Community, Reddit e Twitter, o Bluetooth do OnePlus Nord tem várias falhas. Por exemplo, a funcionalidade interrompe a ligação poucos minutos após o emparelhamento ser feito. Como consequência, os utilizadores têm dificuldades em realizar várias tarefas de forma adequada, como por exemplo ouvir música ou fazer chamadas com os auriculares em fios.

O site Piunikaweb partilhou vários screenshots onde podemos ler várias queixas dos utilizadores em relação às falhas de Bluetooth no Nord. Clique nas imagens seguintes para aumentar o tamanho.

Assim, tal como podemos ver pelas imagens, os problemas que os utilizadores detetaram são diversos. Uma das queixas refere que a falha acontece quando o modelo Nord está ligado a uma rede WiFi de 2,4 GHz, enquanto que funciona bem na rede de 5 GHz.

No entanto, anteriormente também algumas pessoas se queixaram deste problema noutros modelos mais antigos, como o OnePlus 5, 5T e 6.

Mas apesar de todas estas queixas, a marca ainda não reconheceu o problema nem teceu comentários sobre o assunto. Desta forma, o aconselhado é que os utilizadores do Nord aguardem assim até uma próxima atualização que possa resolver estas falhas.

