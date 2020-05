Os OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro foram apresentados há pouco mais de um mês e parece que alguns mercados já estão a sofrer com a escassez do produto.

Em Portugal, não parece que estejamos a sofrer de tal problema, visto que está disponível pelo seu preço de mercado. No entanto, o smartphone em países como os Estados Unidos e o Reino Unido está a ser vendido muito acima desse preço, mesmo depois de usado.

OnePlus 8 à venda por preços absurdos

A OnePlus, quando chegou ao mercado, tinha uma política de vendas muito restritiva, o que acabou por torná-la numa marca apetecível pelos consumidores. Tal, acabou por levar a que quem tinha acesso aos smartphones que os comprasse e, depois, os colocasse à venda com um preço superior. Algo que, ainda assim, compensava o investimento.

Em Portugal o OnePlus 8 Pro está disponível com stock por 919 € e o OnePlus 8 por menos 100 €. Porém, alguns países já não o têm disponível de forma a responder à procura. No caso dos Estados Unidos, o OnePlus 8 Pro está à venda por 900 dólares, contudo, tem estado esgotado e quando é reposto, são poucas as unidades para suprir a procura.

Mas não é só nos Estados Unidos, no Reino Unido, também se encontram pela Internet, alguns vendedores com preços absurdos.

Neste exemplo que, entretanto, já não está disponível no ebay, pode ver-se o OnePlus 8 Pro, com caixa aberta, por 1299 dólares, ou seja, 300 dólares a mais do que o produto novo.

Já neste, relativo ao Reino Unido, o smartphone surge com estado “Novo”, no entanto, o seu preço está fixado nas 1359 libras, o que equivale a mais de 1500 euros, quando o preço de venda no site da marca é de 899 libras.

No caso dos Estados Unidos, o problema de stock parece estar relacionado, essencialmente, com o modelo IN2025. A OnePlus até ao momento ainda não comentou a situação relativa aos problemas de abastecimento das suas cadeias de venda.