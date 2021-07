Os fãs do Super Mario podem começar a contar os euros que têm disponíveis para ter acesso a um smartwatch exclusivo. A TAG Heuer deu a conhecer uma fantástica edição limitada do seu TAG Heuer Connected, um smartwatch com Wear OS, onde a inspiração é a mais conhecida personagem de videojogos da Nintendo.

Mas atenção, quando se fala em “contar euros” têm que ser muitos e só serão disponibilizadas 2000 unidades em todo o mundo.

A TAG Heuer é uma das mais conceituadas marcas de relógios, com sede na Suíça, associada a modelos de luxo. Com o avançar da tecnologia, a empresa tem também a sua proposta “inteligente”. O TAG Heuer Connected é um smartwatch que pode ser encontrado em diferentes cores e materiais de bracelete que agora acaba de ganhar mais uma edição de luxo limitada.

Uma edição especial inspirada no Super Mario

Os fãs do Super Mario, inconfundível personagem de videojogos criada pela Nintendo, terão, a partir de dia 15, a possibilidade de adquirir uma das 2000 unidades deste relógio inteligente totalmente inspirada na personagem.

O design “tradicional” do relógio é incrementado com uma moldura que além dos números, tem a estrela, o cano, o cogumelo e a bandeira, nas horas principais. A coroa lateral tem um M gravado, bem como o fecho da bracelete. O preto e o vermelho, além do metal escovado, são as cores que sobressaem.

Também os mostradores têm animações criadas com base no tema, tornando a experiência de utilização bastante divertida.

O TAG Heuer Connected

O relógio TAG Heuer Connected é um modelo de smartwatch “simples”. Estamos a falar de uma estrutura de luxo que alberga o sistema operativo Wear OS.

O relógio é resistente a água (5ATM), tem um ecrã OLED de 1,39″ e tem proteção em vidro de safira. Integra sistema de geolocalização GPS/GLONASS/Beidou, Wi-Fi e Bluetooth e ainda é compatível com Google Pay.

O TAG Heuer Connected Super Mario Edition ficará disponível a 15 de julho por um valor que deverá rondar os 2300 € (considerando os modelos disponíveis em edições limitadas no site da TAG Heuer. Poderá registar-se aqui para ser dos primeiros a ter mais informações.