Sugestão: máquinas de gravação e corte a laser Longer

A criatividade pode levar a projetos incríveis e os pequenos negócios podem partir deles. Numa altura em que qualquer rendimento extra é bem-vindo, deixamos como sugestão máquinas a laser Longer que permitem fazer gravação e corte de vários materiais em promoção.

Com várias máquinas de gravação e corte a laser em promoção na Longer, hoje destacamos o modelo LONGER RAY5 que está disponível nas versões de 20W, 10W e 5W.

A LONGER RAY5 20W oferece uma área de trabalho generosa, de 375 x 375 mm, ligeiramente inferior às outras versões, que têm 400 x 400 mm. Ainda assim, ambas são adequadas para trabalhos de dimensões consideráveis. A estrutura tem dimensões de 610 x 67 x 200 mm.

Está equipada com tecnologia laser Dioser Technology e tem uma precisão de 0,08 x 0,10 mm, com um ponto focal fixo de 47mm. Esta precisão faz com que a gravação e corte sejam muito mais bem definidos e sem marcas. Já o modelo de 10W tem uma precisão de 0,06 x 0,06 mm.

Além da gravação em inúmeras possibilidades de materiais, a fabricante fala em mais de 1000, a máquina ainda permite o corte preciso de, entre outros, couro, cartão, acrílico, papel, madeira, filtro. Madeira e acrílico, por exemplo, pode cortar com espessura de até 20mm.

O firmware que equipa esta gravadora tem um algoritmo de movimento otimizado, permitindo que a velocidade máxima passe dos habituais 4000mm/min para 10000mm/min. É totalmente compatível com os mais populares softwares de controlo de gravação laser, como o gratuito e open-source LaserGRBL ou como o LightBurn, suportando ligações a Windows, macOS e Linux, nos formatos JPG, PNG, BMP, G- code, GIF, SVG, NC, GC, entre outros.

Destaca-se o facto de o modelo de 20W cortar madeira até 15 mm e acrílico até 8mm e mesmo aço inoxidável de 0,05mm. O modelo de 10W corta madeira até 20mm e acrílico até 30 mm.

Seja devido à deslocação ou inclinação da máquina, bloqueio do computador ou bloqueio inadvertido dos motores, a gravadora irá parar imediatamente para prevenir possíveis estragos. É capaz ainda de detetar chamas, onde irá fazer soar o alarme, e possui um botão de emergência, à disposição sempre que necessário.

A impressão e corte podem ser controladas via App, por Wi-Fi, o que agiliza bastante todo o processo, podendo, por exemplo, fotografar um elemento e imprimi-lo a laser de forma quase imediata e sem constrangimentos.

A gravadora laser LONGER RAY5 20W está disponível por um preço promocional de cerca de 746€ (IVA incluído).

Já o modelo com laser de 10W, a LONGER RAY5 10W, está disponível por cerca de 420€ (IVA incluído).

LONGER RAY5 20W

LONGER RAY5 10W

Estas e outras promoções estão a decorrer na LONGER até ao próximo dia 28 de fevereiro. Estão ainda disponíveis descontos adicionais de $10 para compra de $150, $30 para compra de $300 e $60 para compra de $500. Os envios são gratuitos e feitos a partir de armazém europeu, não havendo lugar a taxas adicionais.