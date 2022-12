Sugestão: Impressora 3D e máquinas de gravação e corte a laser

A criatividade pode muito bem sair da nossa cabeça para projetos reais em qualquer formato e com quaisquer materiais. Ter uma impressora 3D ou uma máquina de gravação e corte a laser podem ser opções para dar um passo além com a sua criatividade e, quem sabe, ganhar algum dinheiro com os projetos.

Veja estas sugestões.

Artillery Sidewinder-X2

A Artillery Sidewinder-X2 é uma impressora robusta que garante grande detalhe na impressão. A plataforma de impressão é feita em vidro temperado, o que permite uma maior estabilidade da temperatura.

Inclui as tecnologias de deteção de quebra de filamento, de pausa na impressão em caso de falha de energia. A resolução é de 0,1mm a 0,35mm, tem uma velocidade de impressão de 60mm/s a 150mm/s e suporta filamento comum de 1,75mm. Para imprimir os objetos pode haver ligação por cartão de memória ou USB.

A área de impressão é de 300 x 300 mm e 400 mm de altura, o que dá para criar peças maiores do que as opções mais comuns do mercado.

A impressora 3D Artillery Sidewinder-X2 está disponível em promoção por 277,19€. O envio é gratuito, feito a partir de armazém europeu.

Artillery Sidewinder-X2

Ortur Laser Master 3 10W

A gravadora Ortur Laser Master 3 oferece uma área de impressão generosa, de 400 x 400 mm, adequada para trabalhos de dimensões já consideráveis. A estrutura tem dimensões de 580 x 550 x 150 mm e um peso de 6,5 kg.

A nova gravadora Laser Master 3 está equipada com uma motherboard OLM-ESP-PRO-V2.4. Tem uma precisão de 0,05 x 0,1 mm, com um ponto focal de um quarto de tamanho da generalidade. Esta precisão faz com que a gravação e corte sejam muito mais bem definidos e sem marcas.

Além da gravação em mais de 1000 possibilidades, segundo a fabricante, a máquina ainda permite o corte preciso de, entre outros, couro, cartão, acrílico, papel, madeira, filtro. Madeira, por exemplo, pode cortar com espessura de até 20mm e acrílico pode ir até aos 30mm.

O firmware que equipa esta gravadora tem um algoritmo de movimento otimizado, permitindo que a velocidade máxima passe dos habituais 4000mm/min para 10000mm/min, sendo anunciadas velocidades de 0 aos 20000mm/min.

É totalmente compatível com os mais populares softwares de controlo de gravação laser, como o gratuito e open-source LaserGRBL. A impressão e corte podem ser controladas via App, por Wi-Fi, o que agiliza bastante todo o processo, podendo, por exemplo, fotografar um elemento e imprimi-lo a laser de forma quase imediata e sem constrangimentos.

É totalmente compatível com os mais populares softwares de controlo de gravação laser, como o gratuito e open-source LaserGRBL.

A gravadora laser Ortur Laser Master 3 10W está disponível por 533,22€, utilizando o código de desconto TC6598 , válido até 31 de dezembro. O envio é gratuito e feito a partir de armazém europeu.

Ortur Laser Master 3 10W

Sculpfun S30 PRO MAX 20W

A máquina de gravação e corte a laser Sculpfun S30 Pro MAX de 20W. Permite trabalhar numa área de 410 x 400 mm e permite gravação em madeira, cartão, plástico, cerâmica, metal e xisto. Relativamente ao corte podemos destacar a madeira, acrílico, cartão, bambu, tecido, board KT e placa de plástico.

O comprimento de onda do laser é de 455±5 nm e a precisão é de 0,01 mm. Têm lente de foco que pode ser calibrado de 0,08 mm x 0,1mm. A máquina pode cortar madeira até 15 mm de espessura, madeira prensada até 10 mm e metal de 0,05mm.

De referir que, em ambas as opções, os dados são transmitidos através de uma ligação USB. Os formatos aceitáveis ​​são PNG, JPG, DXF, BMP, NC e outros arquivos de imagem. É compatível com Windows e Mac. No entanto, a S9 ainda é compatível com vários softwares de corte, como LightGRBL, LightFire, LightBurn, GrblController e Benbox.

A gravadora laser Sculpfun S30 PRO MAX 20W está disponível por 732,47€, com o cupão TC6678, válido até 31 de dezembro. Também neste caso, o envio é feito a partir de armazém europeu, sem custos.

Sculpfun S30 PRO MAX 20W