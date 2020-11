Sony prepara-se para entrar no negócio dos drones com o projeto Airpeak

A Sony quer alcançar o mercado dos drones e hoje revelou um novo projeto. A empresa japonesa apresentou o Airpeak, que visa apoiar a criatividade dos criadores de vídeo “o máximo possível”.

Foi através de um comunicado de impressa enigmático que a Sony revelou um novo projeto dedicado a drones. Este projeto Airpeak surge associado aos drones no campo da robótica de inteligência artificial.

A Sony reconhece assim que os drones levaram à eficiência do fluxo de trabalho e economia de energia no setor industrial. Assim, pretende contribuir para o desenvolvimento e criação de valor sem precedentes através da sua tecnologia de imagem e deteção, bem como de tecnologias 3R (Reality, Real-time e Remote) a área do drone.

A entrada no mercado dos drones domésticos, considerando a força da DJI e o fracasso de outras empresas, nomeadamente da GoPro com o Karma, poderia não ser uma boa opção para a empresa. Por isso, o caminho pode ser outro.

Projeto Airpeak – a chegada dos drones da Sony

Servirá assim o Airpeak para “apoiar a criatividade dos criadores de vídeo o máximo possível”, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento da indústria do entretenimento. Além disso, pretende a Sony com este projeto, melhorar a eficiência e economia em várias indústrias.

Escreve a empresa que o Airpeak também promoverá o uso de drones com o mais alto nível de segurança e confiabilidade em ambientes onde isso foi difícil no passado.

O lançamento do projeto deverá ocorrer na primavera de 2021. Até lá, estará em contacto com utilizadores de drones para obter feedback sobre este mercado em geral. Para já, irá procurar parceiros que possam trabalhar no projeto Airpeak ao seu lado.