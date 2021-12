Samsung: Smartphones de gama média e de entrada em 2022 serão resistentes a água

A Samsung é uma das fabricantes que há vários anos investe na qualidade e resistência dos seus smartphones de topo, no que respeita à resistência a água e poeiras. Já nem é um pormenor que se destaque pela positiva, porque já é o que se espera desta marca.

Com os segmentos de entrada de gama e de gama média a serem os mais vendidos, a Samsung parece estar pronta para tornar também estes modelos mais resistentes. Em 2022, modelos na linha A, entre outros, deverão mesmo ter certificação IP.

A Samsung tem dos melhores smartphones de topo do mercado, mas é também uma das que mais vende nos segmentos de entrada e de gama média. Ainda assim, tem concorrentes de peso como a Xioami, OPPO ou realme, que conseguem preços mais competitivos, atraindo os consumidores.

Para tentar manter o interesse de quem compra smartphones mais acessíveis, a estratégia da empresa sul-coreana pode alterar-se.

Samsung vai tornar os seus smartphones mais baratos resistentes a água

Segundo é revelado pelo TheElec, os smartphones mais acessíveis da Samsung poderão começar a ser lançados com certificação de resistência a água e poeiras, algo que, além de ser uma vantagem para os consumidores, acabará por trazer à fabricante uma redução de custos e facilidade na produção das capas dos smartphones.

Existem já alguns modelos de gama média que oferecem resistência a água e poeiras, mas apenas os topo de gama têm essa característica como garantida.

No entanto, de acordo com as informações avançadas, o próximo Galaxy A33, que deverá ser lançado em janeiro, já terá certificação IP que garanta resistência a água e poeiras, em condições particulares. Não se sabe ainda qual o certificado. Se terá o mesmo nível de resistência que os topo de gama ou não.

O ano de 2022 será portanto um ano importante para a Samsung. Sabemos que a aposta nos modelos dobráveis virá com grande força e agora é certo que as gamas mais baixas receberão ainda mais atenção.