Revelados os próximos planos para Age of Empires IV

Age of Empires IV é a mais recente entrada da série que, ao longo de várias décadas, se tem mantido como um dos principais pilares dos jogos de estratégia em tempo real.

Lançado em outubro passado, Age of Empires IV não se vai ficar por aqui e os planos futuros para o jogo, já foram divulgados.

É um dos nomes incontornáveis na história dos videojogos. Age of Empires já por cá anda (nos nossos computadores) desde a longínqua década de 90, do século passado e tem assentado raízes para o desenvolvimento e evolução dos jogos de estratégia, sendo uma forte influência para muitos outros jogos do género.

Em outubro passado, vimos chegar Age of Empires IV, o mais recente jogo desta fantástica série e já neste mês de novembro, Age of Empires III: The Definitive Edition recebeu a civilização mexicana de braços abertos.

Tal como referimos, Age of Empires IV foi lançado em outubro e, após a receção de um patch inicial com várias correções e melhorias, os Xbox Game Studios revelaram os seus planos para o futuro mais próximo do jogo. Convém referir que Age of Empires IV foi desenvolvido pela Relic Entertainment.

Assim sendo, no decorrer da primeira metade de 2022, o jogo irá receber algumas novidades de peso.

Modding em Age of Empires IV

Segundo o que foi revelado, a primavera de 2022 vai trazer a Age of Empires IV um conjunto de ferramentas que irá possibilitar aos jogadores a criação de conteúdos novos para o jogo. Estes conteúdos podem passar por modos de jogo, mapas, entre outras novidades.

Dessa forma, quem estiver na disposição e tiver a inspiração, poderá criar novos conteúdos para Age of Empires IV, mas, caso não seja um criativo, poderá à mesma desfrutar dos conteúdos criados por outros jogadores.

Trata-se de uma forma de abrir ainda mais o jogo aos jogadores de uma forma bastante pessoal. É também uma oportunidade de manter a comunidade leal à série, mais envolvida no jogo.

Ranking Seasons

Foi ainda revelado que, na primeira metade de 2022, será ainda disponibilizado aquilo a que chama de Ranked Seasons.

As Ranking Seasons terão a duração de 12 semanas e permitirão aos jogadores competir frente a frente, subir no ranking de classificação, e ganhar recompensas exclusivas no jogo, com base no desempenho.

Adicionalmente e segundo o que se sabe, existem outras melhorias/inovações que se encontram na "calha" para serem implementadas.

Muitas delas são melhorias solicitadas pela comunidade e que incluem:

Global Build Queue – uma ferramenta que não é novidade nos jogos de Age of Empires e que permite a criação de pilhas de unidades a serem criadas.

Unit Stat card – estão a ser analisadas várias formas de apresentar os stats atualizados das unidades.

Hotkey Improvements

AI Difficulty – a possibilidade de se ajustar a dificuldade da IA, está a ser equacionada também.

Waypoint Indicators – outra característica dos Age of Empires desde sempre, a possibilidade de se criarem waypoints para as nossas unidades, encontra-se sob análise.

Entretanto, como é óbvio, todos os restantes problemas e bugs que venham a ser detetados entretanto, também vão sendo corrigidos e disponibilizados.

São quase 3 décadas de Age of Empires e, outras 3 vêm a caminho, certamente. Um dos jogos de referência no género e que serviu como fonte de inspiração para muitos outros jogos e que se encontra a receber da parte da Microsoft, o respetivo valor e incentivo.

Age of Empires IV foi lançado em outubro e, conforme podem ver neste artigo... veio para ficar e... reinar!