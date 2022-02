Satin: um kit super completo para tratar da beleza feminina

Com o aproximar do dia dos namorados, surge sempre a mesma questão, o que oferecer? Hoje o Pplware tem uma sugestão para as senhoras, um kit para tratar da beleza feminina.

O Satin é um kit de Depilação Feminina que oferece várias funcionalidades.

Satin da Prozis: aparador elétrico 4 em 1

O Satin da Prozis é um aparador elétrico 4 em 1 para tratar da beleza feminina. Com um design ergonómico super elegante, o Satin vem com lâminas de aço inoxidável para um corte confortável. Este kit é portátil e funciona com pilha do tipo AA.

O Satin da Prozis funciona como aparador de sobrancelhas, escova facial e aparador de virilhas. Sendo um aparador de sobrancelhas, permite que defina o seu comprimento e estilo na perfeição. Como escova facial permite uma massagem e limpeza profundas para uma pele visivelmente suave, brilhante e fresca. Crie uma linha de bikini perfeita. A cabeça ergonómica permite uma utilização confortável.

Além das funcionalidades referidas, funciona ainda como aparador de corpo, permitindo que se livre de pelos indesejados.

Principais especificações do kit de Depilação Feminina Satin

Peso: 72 g

Dimensões: 136 x 28 Ø mm

Material da lâmina: Aço Inoxidável SUS420J2

Ruído: ≤ 73 dB

Tensão de entrada: 1,5 V

Classificação IP: IPX5

Tipo de pilha: Alcalina AA (não incluída)

Desempenho da bateria: Até 65 min

Dentro da caixa

1 x Kit de Depilação Feminina Satin da Prozis

1 x Cabeça para Aparador de Sobrancelhas

1 x Cabeça para Aparador de Bikini

1 x Cabeça para Escova Facial

1 x Cabeça para Aparador Corporal

1 x Acessório de Limpeza

1 x Saco de Transporte

1 x Guia Rápido

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir este Kit Satin com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda).

Satin