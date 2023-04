Samsung rouba o lugar à Apple e volta a destacar-se no segmento dos smartphones

A venda de smartphones tem sofrido alguma instabilidade, fruto da instabilidade económica que se vive no mundo, e este trimestre voltou a cair em relação ao ano anterior. Contudo, a confiança dos consumidores parece ter recuperado neste início do ano e a Samsung volta a ocupar o primeiro lugar nas vendas, roubando o lugar ocupado pela Apple.

O mercado global de smartphones voltou a ter um quinto trimestre consecutivo de declínio, caindo 12% em relação ao ano anterior no primeiro trimestre de 2023, em termos de vendas. Apesar das melhorias limitadas nos principais fatores macro desfavoráveis, o mercado ainda não se recuperou.

A Samsung a única fabricante a ter uma recuperação trimestral e voltou a ocupar o primeiro lugar com uma participação de mercado de 22%. Já a Apple caiu para o segundo lugar com uma participação de mercado de 21%, diminuindo a distância entre ela e a Samsung, impulsionada pela sólida procura pela sua série iPhone 14 Pro no primeiro trimestre de 2023.

A Xiaomi manteve a terceira posição com uma participação de mercado de 11%, impulsionada pelos lançamentos de novos produtos no final do trimestre. A OPPO e a Vivo fortaleceram as suas posições na região da Ásia-Pacífico e nos seus mercados domésticos, com uma participação no mercado global de 10% e 8%, respetivamente.

Sanyam Chaurasia, analista da Canalys, disse que o declínio do mercado de smartphones no primeiro trimestre de 2023 estava dentro das expectativas de todo o setor. As condições macroeconómicas locais continuaram a prejudicar os investimentos e as operações dos fornecedores em diversos mercados. Apesar dos cortes de preços e das grandes promoções dos fornecedores, a procura do consumidor permaneceu lenta, principalmente no segmento de baixo custo devido à alta inflação que afetou a confiança e os gastos do consumidor.

Além disso, refere, a procura contínua e lenta do consumidor final desencadeou uma grande onda de redução de stocks em toda a cadeia de fornecimento, com canais a reduzir os níveis de stocks para garantir as operações. Para manter um baixo nível de volume de vendas, os fornecedores continuaram a usar técnicas de produção cautelosas, o que teve um impacto negativo de longo prazo no desempenho operacional da cadeia de abastecimento de componentes.

Apesar de tudo isto, os analistas estão a "detetar alguns sinais de moderação no declínio contínuo". Ou seja, existiram algumas melhorias na procura por determinados smartphones e faixas de preços. Além disso, alguns fornecedores de smartphones estão mais ativos no planeamento da produção e no pedido de componentes.

A Canalys prevê que o stock da indústria de smartphones, independentemente do canal ou fornecedor, pode atingir um nível relativamente saudável até o final do segundo trimestre de 2023.

As tecnologias 5G e os smartphones dobráveis estão a ser encarados como as "novas forças motrizes do setor".