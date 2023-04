Não é segredo que Elon Musk começou a olhar para a IA e para a OpenAI de uma forma muito diferente. Quer entrar também neste mercado e começou já a tomar as suas medidas. Depois de sabermos que criou a X.AI, a sua empresa para esta área, revelou agora que Elon Musk está a preparar a TruthGPT, uma IA focada na "procura máxima da verdade".

Elon Musk já prepara a sua IA

Elon Musk esteve presente desde o primeiro momento em que a OpenAI foi criada. Acabou por abandonar esta empresa, provavelmente porque não viu um futuro grandes nesta área. Agora está a mudar de opinião e quer entrar também neste mercado. O primeiro passo, a criação da X.AI já foi dado.

Com um longo caminho por percorrer para ter a sua solução de IA, Musk veio agora revelar mais sobre o que está a preparar neste campo. A sua proposta já tem um nome, TruthGPT, e até uma filosofia de base. Elon Musk quer criar uma IA focada na "procura máxima da verdade".

TruthGPT será a resposta à OpenAI

Numa entrevista dada a Tucker Carlson, da Fox News, Elon Musk revelou que quer criar uma abordagem alternativa para a criação de IA. Esta nova forma de ver e criar esta tecnologia é necessária para evitar a destruição da humanidade, segundo revelou o ex investidor na OpenAI.

Elon Musk vai começar algo que chamou de TruthGPT ou uma IA que procura máxima da verdade e que tenta entender a natureza do universo. Entende que este pode ser o melhor caminho para a segurança, no sentido que uma IA que se preocupa em entender o universo provavelmente não aniquilará os humanos porque estes são uma parte interessante do universo.

What we need is TruthGPT — Elon Musk (@elonmusk) February 17, 2023

Focada na "procura máxima da verdade"

Musk enquadrou o TruthGPT como uma correção para a OpenAI, a organização que ajudou a fundar, e que desde então começou a operar uma empresa com fins lucrativos. Deu a entender que os incentivos ao lucro da criadora do ChatGPT poderiam interferir na ética dos modelos de IA que são criados e posicionou o TruthGPT como uma opção mais transparente.

Não ficou claro até que ponto o TruthGPT de Elon Musk realmente existe ou irá existir, mas este parece focado nesta potencial novidade. Ao trazer este tema para público, mostra que deverá começar a mostrar algo em breve, associado certamente à sua nova empresa de IA, a X.AI.