Samsung Galaxy Z Fold4 começa a ganhar cor para o lançamento em agosto

Espera-se que a Samsung anuncie entretanto um grande evento para agosto, como, aliás, já é hábito. Neste evento deverão ser apresentados os novos smartwatches e também os novos smartphones dobráveis, da linha Z Fold e Z Flip.

Uma fuga de informação recente revela mais alguns pormenores do Galaxy Z Fold4.

A Samsung tem vindo a investir muito em investigação e desenvolvimento de smartphones dobráveis, dos seus ecrãs flexíveis, das dobradiças mais resistentes e de todas as funcionalidades que poderão a eles ser associadas.

Este avanço evidente das tecnologias inerentes tem sido visto a cada novo lançamento dos Galaxy Z Fold e Z Flip... e, quem sabe, em breve não surgirá um Z Flex?...

Dos rumores já avançados, sabe-se que o Samsung Galaxy Z Fold4 virá com ecrã exterior de 6,2" e ecrã dobrável de 7,6". As mudanças face à versão Fold3 não serão muito evidentes, apenas haverá um ajuste do tamanho do dispositivo face ao tamanho dos novos ecrãs.

Outra novidade surge mais ao nível das câmaras que se assemelha ao Galaxy S22 Ultra. Quanto às câmaras de selfies, o ecrã interno irá manter a câmara sob o ecrã e o ecrã externo será perfurado por outra câmara. Tal como pudemos testar com a versão do Galaxy Z Fold3 a câmara sob o ecrã será apenas útil para chamadas de vídeo, dada a sua fraca qualidade. Esperemos que a versão deste ano venha relamente melhorada.

Algo que também é quase certo é que a Samsung não vai dotar o próximo dobrável de uma S Pen integrada, uma vez que não existem evidências de um slot para a caneta nas várias renderizações.

Samsung Galaxy Z Fold4 começa a ganhar cor

Perante as mais recentes notícias, com uma fuga de informação partilhada pelo leaker Even Blass, o Galaxy Z Fold 4 será lançado em três versões com 128 GB, 256 GB e 512 GB. Apesar de neste rumor não surgir descrita uma versão de 1 TB é provável que venha a existir uma edição especial com tal capacidade e limitada a alguns mercados.

Além das diferentes versões, estas são associadas a cores. Assim, através da lista SKU do Galaxy Z Fold4 é possível ver que virá nas cores bege, vermelho borgonha, próximo daquilo a que chamamos de cor de vinho, cinza esverdeado e preto.

O Samsung Galaxy Z Fold4 deverá ser lançado em agosto ao lado do Z Flip4 e dos novos smartwatches. Espera-se que nessa altura seja também apresentada a nova One UI 5 baseada em Android 13.