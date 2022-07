A linha de smartwatches da Samsung, Galaxy Watch, é uma das mais populares e, sem dúvida, das de maior qualidade. Além da precisão dos sensores, o seu sistema operativo sempre surpreendeu, de tal forma que hoje trabalha ao lado da Google para desenvolver o wearOS que equipa tantos dispositivos do segmento.

Com o evento de agosto à porta, ainda sem anúncio oficial, o smartwatch Samsung Galaxy Watch5 foi revelado em pormenor.

Samsung e os segredos cada vez menos bem guardados

Foi através do site 91Mobile que foram partilhadas várias imagens de renderizações de um suposto Samsung Galaxy Watch5 juntamente com várias informações de especificações.

O site fala em dois modelos, confirmando um modelo Pro que será o topo da gama. Essa unidade tem nome de código Project X, virá em titânio preto ou cinza e terá uma opção de caixa única. Além disso, terá a opção de vir com ou sem LTE.

Já o modelo básico será essencialmente direcionado para o público que procura um dispositivo para monitorizar a atividade física com grande rigor. Assim como o antecessor Watch4, aparentemente haverá a opção de dois tamanhos e a opção de um modem LTE, além de uma variedade muito maior de cores para escolher.

Espera-se que ambas as unidades executem uma versão skin do wearOS 3.5, embora não haja informações sobre se haverá algum recurso específico do dispositivo a ser lançado.

Os rumores apontam ainda para que o lançamento desta linha de smartwatches aconteça no evento Unpacked de verão da Samsung, que deverá ocorrer no início de agosto. Com estes relógios é ainda expectável que a Samsung apresente dois novos smartphones dobráveis para complementar o segmento dos Samsung Galaxy Z Flip e Galaxy Z Fold.