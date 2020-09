Samsung estará a preparar o Galaxy Z Fold 2 Lite por 1.600 dólares

No início deste mês, a Samsung presenteou os fãs com a apresentação do seu novo dobrável topo de gama Galaxy Z Fold 2. Mas andam já a circular na Internet vários rumores e características de uma versão mais acessível do dobrável.

Possivelmente designado de Galaxy Z Fold 2 Lite, este poderá estar já em desenvolvimento pelas mãos da Samsung. De acordo com as informações este novo smartphone dobrável custará cerca de 1.600 dólares.

O Samsung Galaxy Z Fold foi um verdadeiro sucesso, e espera-se que a marca sul coreana consiga ter o mesmo resultado com o sucessor. O novo Galaxy Z Fold 2 foi oficialmente apresentado no dia 1 de setembro e traz um design melhorado e também uma maior garantia e qualidade em relação ao ecrã dobrável.

De acordo com a marca no Reino Unido, esta nova aposta custará 1.799 libras (~2.018 euros), ou seja, ligeiramente mais barata do que o seu antecessor.

Mas parece que a Samsung poderá estar a preparar mais surpresas no campo dos dobráveis.

Galaxy Z Fold 2 Lite já poderá estar a ser desenvolvido

De acordo com algumas informações que foram divulgadas online, a Samsung já estará a preparar uma versão mais acessível do Galaxy Z Fold 2. O smartphone dobrável poderá designar-se de Galaxy Z Fold 2 Lite e várias das possíveis especificações já foram partilhadas, assim como o preço.

Segundo os rumores, esta versão Lite estará ao nível dos atuais topos de gama da Samsung no que respeita ao hardware. O equipamento deverá trazer o Exynos 9825 SoC, 12 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento.

O ecrã interno será um Super AMOLED de 7,2 polegadas e resolução Full HD+, com vidro ultra fino (UTG). Já o ecrã externo será menor do que o Galaxy Z Fold 2 e deverá servir sobretudo para exibir notificações. Quanto à interface esta será o One UI 2.5 com Android 10.

O preço deste Samsung Galaxy Z Fold 2 Lite foi também uma das informações já divulgadas e estima-se que possa custar 1.600 dólares, cerca de 1.350 euros.