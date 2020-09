Quando aqui mostrámos Alaloth – Champions of The Four Kingdoms, o jogo ainda estava num bom ritmo de produção e 2020 seria o ano do seu lançamento.

No entanto, a pandemia COVID veio alterar muita coisa, incluindo o adiamento do jogo que recentemente recebeu um novo trailer de jogabilidade.

Inicialmente o jogo tinha 2020 como o ano do seu lançamento, mas a pandemia COVID levou ao adiamento do jogo para 2021 que, também teve o condão de trazer outra novidade.

O jogo que inicialmente se encontrava previsto apenas para PC e Xbox One, tirando partido do prazo mais alargado, irá também ser lançado para Playstation 4 e Nintendo Switch.

Recentemente na Gamescom foi revelado um novo trailer do jogo, mostrando uma jogabilidade já bastante polida e funcional.

Alaloth – Champions of The Four Kingdoms é um Action-RPG de fantasia que se passa num universo repleto de monstros e magia. Assim de repente traz vagas recordações de Neverwinter Nights 2, o que, na minha opinião, é bastante positivo, pois foi um dos melhores RPG que já tive o prazer de jogar.

Este novo trailer foca-se mais na exploração do Mundo de Alaloth, e mostra-nos alguns inimigos, assim como parte do equipamento que poderemos equipar.

A All in! Games revelou ainda que após o jogo ter terminado, não quer dizer que a experiência tenha terminado, pois, novos modos de jogo serão desbloqueados após a primeira conquista do jogo.

Alaloth – Champions of The Four Kingdoms será lançado em 2021 para PC, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch.