Redex: Trust apresenta o seu novo rato sem fios e recarregável para jogadores exigentes

Os acessórios tecnológicos são dos aspetos mais importantes para vários utilizadores. E tal verifica-se com maior afinco nalguns segmentos, como acontece com o mundo gaming.

Neste sentido, e a pensar nos clientes, a marca Trust apresentou agora o seu novo rato GXT 980 Redex. É um equipamento sem fios e recarregável, ideal para os jogadores mais exigentes.

Trust Redex é o rato perfeito para jogadores

A empresa holandesa Trust apresentou recentemente o seu novo acessório para o mercado tecnológico. Trata-se do Redex, uma nova linha de ratos sem fios e recarregáveis pensados sobretudo em satisfazer todas as necessidades dos jogadores mais exigentes.

Segundo a empresa, para qualquer jogador é essencial ter um bom rato que combine sensibilidade, confiabilidade e estilo. E com estas características, os gamers têm tudo o que precisam para obter um maior desempenho nos jogos. Como tal, a Trust desenvolveu os GXT 980 Redex, os novos ratos gaming que oferecem todas as funcionalidades esperadas de um equipamento profissional, mas a um preço mais competitivo.

O Trust Redex traz consigo uma bateria integrada que oferece aos utilizadores até 50 horas de jogo contínuo, sem necessidade de recarregar neste período, sendo que, com esta característica, o jogador consegue uma maior autonomia. O equipamento consegue também suportar um alcance de 10 metros e ajusta-se a qualquer configuração de jogo.

Conta com um sensor ótico ajustável de 200 até 10.000 dpi e os comutadores mecânicos Kailh garantem uma enorme durabilidade, uma vez que proporcionam até 80 milhões de cliques. A possibilidade de configurar a sensibilidade do Trust GXT 980 Redex, assim como os seus botões programáveis, que permitem criar atalhos rápidos para qualquer jogo, torna-o no rato ideal para qualquer tipo de jogador e adaptável a qualquer género de jogo, desde os de estratégia, aos FPS, passando também pelos jogos MOBA (Multiplayer Online Battle Arena).

Para além disso, a sua mais recente tecnologia garante baixa latência tanto por cabo como sem fios, possibilitando uma resposta rápida e instantânea do jogador.

O software do Trust GXT 980 Redex permite variar a iluminação RGB, facilitando a combinação do dispositivo com os restantes acessórios do utilizador. Conta também com um interruptor LED de ligado/desligado para que seja desligado rapidamente assim que o jogo termine.

E como o peso também é um aspeto muito importante, este rato é bastante leve e pesa apenas 86 gramas.

O GXT 980 Redex está disponível por um preço de 39,99€. Pode saber mais informações do equipamento aqui.