Quer um destes? Tesla lançou o seu Bot Action Figure, que esgotou rapidamente

Para além de todas as suas propostas no campo dos carros elétricos, a Tesla tem outros projetos que quer colocar no mercado de forma rápida. O Optimus, o seu robô humanoide é um desses exemplos. A marca quer massificar a sua presença e agora pode ter dado esse passo, ainda que numa escala menor. Lançou o Tesla Bot Action Figure, para que todos possam ter o seu robô, a uma escala reduzida!

Tesla Bot Action Figure para todos

A Tesla lançou um boneco de ação do robô Optimus na sua loja virtual esta semana. No entanto este esgotou menos de um dia após a sua estreia. Na sexta-feira, a Tesla lançou a figura de ação do robô Optimus à escala 1:10 na sua loja online, com mais de 40 peças individuais e 20 pontos de articulação.

Como é normal nestes casos, este parece ter sido mais um sucesso, pelo menos no que toca às vendas nos primeiros momentos. Em menos de 24 horas este boneco esgotou, embora os utilizadores possam solicitar à empresa que os envie por e-mail quando estiver novamente em stock.

Este brinquedo esgotou rapidamente

A empresa descreve esta proposta como “o seu mini assistente autónomo e amigo humanoide”. No detalhe, indica que o Tesla Bot Action Figure é uma estatueta colecionável e usável à escala 1:10. Foi concebida com precisão com mais de 40 peças individuais e 20 pontos de articulação para parecer - e mover-se - como o robô humanóide Gen 2.

O Tesla Bot Action Figure traz um boneco, bem como um modelo de mini suporte de carregamento e um Cyberhammer. As dimensões do modelo do robô são de 5,5 centímetros de largura e 18,2 centímetros de altura e pesam 48 gramas. A Tesla também lançou vários modelos à escala dos seus veículos, mas esta é a primeira vez que partilha um modelo para um dos seus produtos não veiculares.

Todos podem ter o Optimus da Tesla

A Tesla revelou inicialmente o robô Optimus no AI Day em 2022, e a empresa tem feito progressos constantes no desenvolvimento do produto nos anos seguintes. Isso foi destacado em atualizações semi-regulares. De acordo com declarações do CEO Elon Musk, a Tesla pretende iniciar as entregas até 2025. Espera-se que o preço diminua ao longo do tempo, acabando por descer para os 25.000 dólares. A Tesla também já tem robôs Optimus a realizar tarefas simples nas suas fábricas.

Nos últimos meses, a Tesla tem utilizado o Optimus para servir bebidas em aparições públicas, de forma a mostrar as capacidades de desenvolvimento do robô. Uma série de vídeos partilhados nas plataformas de redes sociais da empresa também forneceram atualizações regulares sobre a capacidade do produto de realizar tarefas de forma autónoma, caminhar longas distâncias e muito mais.