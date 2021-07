A programar as suas férias na praia? Leve na mala uma prancha elétrica

A tecnologia tem-nos brindado com produtos curiosos que vão desde os mais úteis aos mais lúdicos. A pensar no verão e nos dias de praia hoje trazemos a sugestão de uma prancha elétrica.

O produto promete uma velocidade de 5 a 15 km/hora e tem autonomia para até 60 minutos de utilização.

Para muitos ir para a praia é um momento de descontração, brincadeira e, essencialmente, de descanso merecido. Mas há muitos que ainda vão por arrasto, sendo um momento de autêntico tédio. Seja em qual grupo se enquadra, há gadgets que podem tornar o momento ainda melhor.

Se a ideia de montar numa prancha de surf ou de bodyboard poderá não ser a mais perfeita, uma prancha elétrica poderá fazê-lo mudar de ideias.

No mercado não existem muitas opções de produtos deste género, no entanto, parece ser interessante para uns bons momentos de diversão dentro de água. Trata-se de uma pequena prancha movida com um motor elétrico com potência de 3200W. A hélice poderá atingir uma velocidade máxima de 6500 rpm. Assim, dentro de água poderá ser atingida uma velocidade de 5 a 15 km/h.

A bateria é de 10AH carrega em 4 horas e proporciona uma autonomia, segundo a marca, que varia entre os 30 e os 60 minutos.

A prancha elétrica pesa 8 kg e mede 90 x 48 27 cm. Para se manter em segurança dentro de água, conta com certificado IP68. Inclui ainda um pequeno ecrã com indicação do estado da bateria e do modo de utilização.

A prancha elétrica HTOMT F2 está disponível por cerca de 758€, com portes gratuitos e envio rápido a partir da Europa.

HTOMT F2