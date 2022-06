A procura por um smartphone de baixo preço nem sempre é simples. A concorrência é muita e, na verdade, em muitos casos, as diferenças parecem não ser evidentes. A Xiaomi tem uma política de atualização dos seus smartphones que está a melhorar a cada nova versão, e a linha Redmi nunca é deixada de lado, podendo este ser um fator a considerar para quem opta por um dispositivo da fabricante.

Assim, destacamos duas propostas Xiaomi que se apresentam com preços que rondam os 200 € e ainda uma sugestão extra.

Redmi Note 11

O Redmi Note 11 tem ecrã de 6,43", com tecnologia AMOLED, resolução FullHD+ e taxa de atualização de 90Hz. Além disso, ainda tem proteção Gorilla Glass.

O módulo de câmaras é composto por quatro sensores. O principal é de 50 MP, a ultra grande angular de 8 MP, tem uma macro de 2 MP e uma de profundidade também de 2 MP. Já a câmara frontal é de 13 MP.

Relativamente aos processadores, o smartphone Redmi Note 11 vem com um SoC Snapdragon 680 e foi lançado com as versões de 4GB+64GB, 4GB+128GB e 6GB+128GB. A bateria é de 5000 mAh com carregamento rápido a 33W (com carregador correspondente dentro da caixa).

Adicionalmente, tem sensor de impressões digitais na lateral, como é cada vez mais habitual vermos as fabricantes a adotar, tem Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac e NFC. De notar que ainda inclui altifalantes duplos e ligação para jack de áudio.

O smartphone Redmi Note 11 está disponível nas cores cinza, azul e azul estrela, e nas versões 4+64GB, 4+128GB e 6+128GB. O preço começa nos 199€ (IVA incluído), utilizando os cupões de loja disponíveis.

Redmi Note 11

Redmi 10C

O Xiaomi Redmi 10C é um novo smartphone Android com MIUI 13 e que partilha o SoC com o modelo anterior Snapdragon 680. O smartphone conta ainda com 4 GB de RAM, e com duas versões de armazenamento interno, uma de 64 e outra de 128 GB.

Na traseira tem câmara dupla, com um sensor de 50 MP grande angular com abertura f/1.8. A outra câmara é de profundidade e tem 2 MP. De notar que grava vídeo a uma qualidade máxima de 1080p a 30fps. A câmara frontal surge em forma de gota e tem 5 MP com abertura f/2.2.

Há ainda a destacar a grande bateria de 5000 mAh, ideal para quem não gosta de carregar o smartphone todos os dias ou simplesmente precisa de muita autonomia. Carrega a uma velocidade máxima de 5000 mAh.

Conta com tecnologias como NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, emissor de infra-vermelhos, impressão digital na lateral e ainda uma porta de áudio de 3,5mm.

Finalmente, o ecrã tem uma dimensão de 6,71" com resolução de 720 x 1650p e tem proteção Gorilla Glass.

O smartphone Redmi 10C está disponível nas cores cinza, azul e verde, e nas versões 4+64GB e 4+128G. O preço começa nos 199€ (IVA incluído), utilizando os cupões de loja disponíveis.

Redmi 10C

Sugestão extra: Xiaomi TV Stick 4K

Como sugestão extra deixamos ainda o Xiaomi TV Stick 4K que permite levar à televisão, seja ela smart ou não, o Android TV e todas as funcionalidades nele disponíveis. Poderá ser um produto ótimo para levar de férias, garantindo assim acesso a todos os conteúdos de multimédia que normalmente consome em casa.

Além de vim com Android TV 11 e acesso à Play Store, ainda proporciona reprodução de conteúdos em 4K com Dolby Vision. Suporta ainda Dolby Atmos e DTS HD, e ainda pode ser controlada via Google Assistant.

O novo Xiaomi Mi TV Stick 4K está disponível por cerca de 58€ (IVA incluído).

Xiaomi Mi TV Stick 4K