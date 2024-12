Presentes de Natal de última hora: Huawei tem sugestões

Para aqueles que deixam as compras de Natal para a última da hora, a procura do presente ideal torna-se uma prioridade. Quando falta inspiração, qualquer ideia é bem-vinda. Partindo desta premissa, a Huawei preparou uma lista com várias sugestões que permitirão oferecer com o coração, piscando o olho à praticidade, para no momento alto desta quadra iluminar o sorriso de quem recebe.

Presentear com tecnologia é oferecer mais do que um simples objeto, é partilhar momentos, facilitar a vida e até inspirar novas ideias de alguém especial.

O Huawei Watch Fit 3 é ideal para quem pretende surpreender aquele familiar que tem um estilo de vida ativo e saudável, os Huawei FreeBuds 6i permitirão impressionar pela experiência sonora imersiva em qualquer lugar, e o Huawei MatePad 12 X é uma ferramenta que ajuda a expressar a criatividade.

Huawei Watch FIT 3: o smartwatch completo para fitness

O Huawei Watch FIT 3 combina um design quadrado e funcionalidades avançadas de fitness, num corpo metálico, fino e leve. Disponível em 11 versões, dispõe de uma tecnologia de desencaixe rápido, que facilita a troca de braceletes sem ferramentas, o que lhe permite adaptar-se a qualquer estilo e ocasião.

Assim, assume-se como a escolha ideal para os utilizadores de mostrador quadrados, que querem monitorizar os seus dados de saúde e bem-estar ao mesmo tempo que se mantêm conectados ao longo do dia.

Avaliar os padrões de sono, ciclos menstruais, passos diários, tudo com o objetivo de ajudar os utilizadores a gerir a sua condição física de forma eficiente e prática, é desta forma possível a qualquer hora e em qualquer lugar. Tem uma autonomia de até 10 dias, carregamento rápido e é compatível com Android e iOS.

PVRP: a partir de 129,00 €

Oferta: 2 Braceletes (uma da vibrant collection e outra nylon ou fluoroelastómero)

Huawei FreeBuds 6i: uma experiência de som única

Os Huawei FreeBuds 6i são o presente ideal para acompanhar os utilizadores ao longo dos seus dias.

Estes auriculares contam com uma tecnologia de cancelamento de ruído e são a solução eficaz para a crescente necessidade de imersão sonora em ambientes ruidosos.

A tecnologia de cancelamento de ruído ativo integrada monitoriza e neutraliza interferências sonoras a cada 2,6 microssegundos, proporcionando ao utilizador uma experiência de audição mais limpa e de melhor qualidade.

Além da qualidade sonora, os Huawei FreeBuds 6i destacam-se pela autonomia de até 8 horas de utilização contínua e até 35 horas quando utilizados com a caixa de carregamento.

Compatíveis com Android e iOS e disponíveis em três cores, combinam funcionalidade, conforto e elegância.

PVRP: 89,00 €

Oferta: Segunda unidade por 69,00 €

Huawei MatePad 12 X: a arte para lá do papel

Quer seja para desenhar, tirar notas ou ver uma série, o Huawei MatePad 12 X é o presente perfeito para jovens utilizadores.

O design fino e elegante do tablet, combinado com o ecrã PaperMatte ultra-brilhante, assegura uma experiência excecional de leitura, escrita e interação tátil.

Graças à tecnologia de nanogravura antirreflexo, reduz o reflexo e emite uma luz suave para não cansar os olhos após utilização prolongada do ecrã.

Com um grande ecrã de 12 polegadas, o tablet produz imagens mais nítidas, permitindo aos utilizadores desfrutarem da alta resolução e das cores vibrantes do ecrã.

Aliado a uma alta performance, o Huawei MatePad 12 X oferece um software criativo de nova geração.

O Huawei Notes permite a captura e organização de ideias com sincronização de áudio em tempo real, enquanto a aplicação GoPaint, com os seus inúmeros pincéis e texturas realistas, liberta o potencial artístico dos utilizadores.

Disponível em verde e em branco, o Huawei MatePad 12 X alia estilo, funcionalidade e desempenho para uma experiência móvel completa.