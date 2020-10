OPPO prepara-se para o segmento dos smartphones dobráveis

A OPPO é hoje uma das mais relevantes marcas de smartphones do mundo. De origem chinesa, esta marca tem uma das mais avançadas tecnologias de carregamento rápido de baterias dos smartphones e ainda alguns dos mais potentes do mercado. O segmento dos equipamentos dobráveis está a crescer (lentamente) e é claro, a OPPO também quer entrar nesta corrida.

Uma nova patente registada pela marca revela os seus planos para o futuro.

Depois de já ter registado várias patentes de smartphones com ecrã dobrável, eis que a OPPO surge com mais uma proposta. Segundo o site LetsGoDigital, a OPPO registou recentemente uma patente de um smartphone com ecrã dobrável, mas, desta vez em formato de flip phone, ou em concha.

OPPO aposta em smartphone com ecrã dobrável… o segredo está na dobradiça

É algo que já vimos a Samsung e a Motorola a fazer no último ano. Esta patente foi submetida em fevereiro, tendo sido agora aprovada. O mecanismo que permite dobrar o ecrã é o grande destaque desta patente, sendo este também um dos grandes desafios destes smartphones.

De acordo com as imagens e com os documentos da patente, esta dobradiça é mais larga do que qualquer outra dobradiça presente nos smartphones dobráveis ​​disponíveis atualmente. Apresenta um par de placas de cobertura giratórias acopladas à placa de suporte para reduzir o comprimento entre o ecrã e a estrutura ao dobrar e desdobrar.

Além disso, a dobradiça permite que o ecrã do smartphone seja fixado em quatro pontos. Nomeadamente, a 30º, a 60º, 90º e 120º.

A dobradiça, segundo se pode ler na patente da OPPO, permitirá ainda que o ecrã não apresente vincos. Num smartphone com ecrã dobrável acaba por ser uma afirmação questionável, mas temos que esperar para ver.

Por fim, o site avança ainda um nome para este produto. Poderá ser assim este o OPPO Reno Flip 5G. Resta agora esperar pelo futuro para conhecer realmente as intenções da marca para este segmento.