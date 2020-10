Youtubers japoneses já testaram a PlayStation 5. Veja os vídeos

A espera pela PlayStation 5 está quase a terminar, e o mundo vai finalmente poder conhecer melhor a nova consola no dia 19 de novembro. A pré-venda da Ps5 já começou e rapidamente esgotou em vários países.

Mas há quem já tenha tido oportunidade de ter em mãos a nova consola da Sony. Alguns youtubers japoneses puderam testara PlayStation 5 e mostram em vídeo a consola em ação!

A PlayStation 5 vai ser oficialmente lançada a 19 de novembro. A a versão original vai custar 499 euros e a versão digital custará 399 euros. Mas a pré-venda já começou e fez antecipar que esta consola será um autêntico sucesso de vendas.

Um dos pontos mais atraentes aos jogadores é a garantia dada pela Sony de que 99% dos jogos da PS4 serão compatíveis com a PS5.

Assim, a espera está quase a terminar mas há quem já tenha tido a sorte de pôr as mãos nesta tão desejada consola.

Youtubers japoneses já testaram a PlayStation 5

Alguns membros de imprensa e youtubers já tiveram a oportunidade de testar a nova consola da Sony. Para já os convites para conseguir experimentar a PS5 estão a ser feitos no Japão, país da empresa.

Vários youtubers que testaram o equipamento divulgaram vídeos com a PlayStation em ação. Os vídeos mostram pormenores de jobabilidade de alguns títulos e ainda um pouco da experiência de jogo com o comando DualSense.

Os vídeos permitem também ver o aspeto com que fica o espaço com a consola de pé ou deitada. Quem testou a consola salienta que esta é completamente silenciosa, não havendo qualquer ruído durante o jogo.

Mas o destaque dos testes vai, definitivamente, para o comando DualSense. No seguinte vídeo, o youtuber faz questão de mostrar vários pormenores e funcionalidades do comando durante o jogo Astro’s Playroom que já vem pré-instalado na PlayStation 5.

O objetivo da Sony é que o DualSense traga maior sensibilidade e precisão durante as simulações do jogo, através do peso e da vibração no comando. Em suma, pretende provocar no jogador as sensações e emoções para que este quase sinta que está dentro do jogo.

O Comando sem fios DualSense™ (standalone) vai custar 69,99 euros.

Os vídeos onde os youtubers ‘perderam mais tempo’ a testar a PS5 mostram cenas de vários jogos como Godfall, Devil May Cry V: Special Edition e Balan Wonderworld.

É também percetível a excitação dos jogadores durante os testes.

No entanto, como seria de esperar, muitos detalhes não foram revelados nestes vídeos de testes. Por exemplo, seria interessante ver alguns jogos da PS4 a rodar na PlayStation 5. Ainda assim, aquilo que foi divulgado já permite aos jogadores terem uma melhor perceção do que está para vir.