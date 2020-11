OnePlus 9: As primeiras imagens e rumores já começaram a surgir

O novo smartphone de topo da OnePlus, o OnePlus 9, deverá chegar em março do próximo ano, um pouco mais cedo do que é habitual. A verdade é que são várias a fabricantes que estão a antecipar os seus lançamentos, não só para se anteciparem a alguns concorrentes, mas também para tentarem compensar as perdas que 2020 trouxe consigo.

O OnePlus 9 já começou a ser esmiuçado. Veja as imagens e as especificações prováveis.

O OnePlus 9, ao que tudo indica, será lançado em março de 2021. Já se falou que a empresa poderia lançar três modelos distintos dentro desta linha, no entanto, o mais provável é que sejam apenas dois, como habitualmente, o OnePlus 9 e o OnePlus 9 Pro.

OnePlus 9, as primeiras imagens

Entretanto, surgiram as primeiras imagens que parecem revela aquilo que será o modelo base do OnePlus 9. Na renderização surge um smartphone com câmara frontal perfurada no ecrã (com margens reduzidas.

Na traseira o destaque vai, obviamente, para o módulo das câmaras, onde existem duas câmaras e um terceiro sensor, provavelmente de profundidade.

Há ainda o ícone da marca ao centro, como é característico, e ainda a inscrição da marca em baixo.

Em termos de especificações, fala-se que o novo smartphone deverá ter um ecrã superior a 6,55″ e, como também se pode perceber pela imagem, o ecrã tem um acabamento curvo em todas as laterais. A taxa de atualização, ao invés dos 144 Hz, será de 120 Hz.

Relativamente ao processador não existe grande margem para erro. O smartphone virá equipado com um Qualcomm Snapdragon 875 que será lançado ainda este ano, no decorrer do mês de dezembro. Deverá ter, a versão base, 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno.

Espera-se que venha com uma bateria de 5000 mAh que carregue a 65W e que venha, claro, com Android 11.

Apesar desta imagem ter por base algumas informações internas, a verdade é que o modelo final, poderá ser completamente diferente. É, portanto, uma informação que temos que ir acompanhando ao longo do tempo.