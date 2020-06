Com a promoção de verão “618” a decorrer são várias as empresas que aproveitam para colocar no mercado algumas novidades e, assim, tirar partido da época para impulsionar as suas vendas. É neste contexto que acabam de chegar ao mercado mais dois modelos de computadores portáteis Chuwi, com especificações interessantes e a preços competitivos (e ainda com promoções associadas).

Conheça os novos Chuwi AeroBook Pro e AeroBook Plus.

Chuwi AeroBook Plus

O primeiro modelo a destacar é o AeroBook Plus, um computador portátil ultra fino e com ecrã de resolução 4K. Em concreto, o Chuwi AeroBook Plus tem um ecrã de 15,6 polegadas e uma resolução de 3840 x 2160 píxeis.

A sua construção fina é em metal e alberga um processador Intel Core i5 e uma placa gráfica Iris Graphics 550. Além disso, inclui 8 GB de RAM e uma drive SSD de 256 GB.

A bateria, segundo a marca, com uma capacidade de 55,29 Wh terá então capacidade para aguentar 8 horas de trabalho. Por fim, como interfaces de ligação, inclui uma porta USB Tipo-C, duas USB 3.0, porta jack 3,5 mm para ligação de áudio, porta para cartão microSD e ainda uma última HDMI v1.4.

O AeroBook Plus encontra-se disponível por $599,99, mas pode beneficiar de um desconto de $50 utilizando o código CWABPLUS50, limitado a 50 unidades.

Chuwi AeroBook Plus – campanha “618”

Chuwi AeroBook Pro

Já o AeroBook Pro é um modelo mais acessível e, evidentemente, com especificações ligeiramente inferiores.

Tem um ecrã de 13,3″, com resolução FullHD, inclui um processador Intel Core m3 8100Y e uma gráfica UHD Graphics 615. Tem 8 GB de RAM e uma drive SSD de 256 GB. Além disso, tem ligação Wi-Fi a 2,4 e 5 GHz com suporte para 802.11a/ac/b/g/n, e também tem Bluetooth.

Também este modelo se distingue pela sua estrutura fina e vem com as mesmas interfaces de ligação do modelo Plus. Tem as mesmas interfaces de ligação que o AeroBook Plus e, além disso, inclui um sistema de som com 4 altifalantes.

De referir que AeroBook Pro está disponível por $499,99, um preço inferior à versão Plus em $100. Poderá ainda aproveitar um desconto extra de 50 dólares utilizando o código CWABPRO50, limitado a 100 unidades.

Chuwi AeroBook Pro – campanha “618”

Além destes computadores portáteis, existem ainda muitos outros produtos da marca Chuwi com descontos enquadrados nas promoções 618.

Este artigo teve o apoio da Chuwi na disponibilização da informação.