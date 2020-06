Lembram-se de Alex Kidd? Vai regressar…

Lembram-se de Alex Kidd in Miracle World, o fantástico jogo de plataformas que se estreou no século passado na Sega Master System? Pois, bem! Alex Kidd vai regressar.

Venham ver como vai ser o regresso, a cargo dos estúdios australianos da Merge Games.

Trata-se de um dos jogos de plataformas (um side-scroller) que mais fãs “agarrou” quando saiu para as Sega Master System, no longínquo ano de 1986.

Ao longo dos tempos, o jogo foi recebendo várias versões, mas, eis que no próximo ano de 2021, vai chegar às consolas de Última Geração. Trata-se de um remake, intitulado de: Alex Kidd in Miracle World DX.

Este grande (pequeno) herói carismático e divertido regressa a Radaxian, mas com muitas novidades. No seu essencial, a jogabilidade encontra-se bastante semelhante à do original, mas segundo a Merge Games, o jogo vai contar com novos Modos de jogo (por exemplo, um modo Boss Rush), novos níveis e algumas mecânicas novas.

É claro que, conforme podem ver no trailer acima, o jogo vai também apresentar um grafismo totalmente adequado para as novas plataformas. É caso para afirmar que tudo isto junto e misturado vai, com toda a certeza, fazer as delícias de todos os nostálgicos jogadores de Alex Kidd in Miracle World, um título que deixou saudades.

Este remake de um dos maiores êxitos da Master System, vai ser lançado em 2021 para PC, Nintendo Switch, Xbox One e PlayStation 4.