LG prepara-se para lançar TV OLED enrolável por cerca de… 100 mil dólares!

Os ecrãs dobráveis são uma das tendências da tecnologia móvel, mas não é algo que se tenha extravasado muito ainda para outros segmentos. No entanto, a LG com recurso à tecnologia OLED, está a criar uma TV revolucionária. Aliás, já a deu a conhecer há alguns anos. Foi na CES de 2018 que apresentou o seu primeiro protótipo.

Na CES de 2021, levou a apresentação mais além e esta TV futurista será uma realidade muito em breve. Segundo foi avançado pela própria LG, este modelo deverá começar a ser vendido a partir dos 100 mil dólares.

Se hoje fosse dia das mentiras diria que podíamos estar perante uma das boas lançada pela LG, no entanto, parece mesmo que é verdade. Segundo avança a imprensa internacional, a LG está a criar um produto de luxo para o segmento das televisões que será colocado à venda com um preço a partir de 100 mil dólares.

Este será um produto dirigido a alguns mercados específicos e deverá entrar em pré-venda já em agosto, no entanto, os consumidores residentes nos Estados Unidos aparentemente já terão disponível a opção de adicionar o produto ao carrinho.

LG Signature Rollable OLED TV – OLED R

A LG OLED R é uma televisão com ecrã de 65″ que pode ser utilizada em três modos diferentes. O ecrã completo assume-se como uma TV comum. Quando não estiver a ver TV poderá optar pela visão em linha (line view) ou completamente oculta (zero view).

Na visão em linha, terá um modo minimalista e elegante onde poderá ter um reprodutor de música, o relógio, uma moldura, iluminação, ou um painel de controlo. Quando o ecrã estiver completamente escondido, será possível ainda usar a coluna potente que fica visível.

Em termos de som, a coluna conta com tecnologia Dolby Atmos. Já no que respeita à imagem, a tecnologia utilizada nos modelos de TV da série G1 parece ser mais evoluída, oferecendo uma melhor qualidade e mais brilho. No entanto, esse será um pormenor que pouca relevância terá face a todas as outras potencialidades. Além disso, conta com todas as tecnologias avançadas mais atuais como Dolby Vision, taxa de atualização de 120Hz em 4K ajustável.