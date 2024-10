iPhones dobráveis poderão chegar já no próximo ano, dizem fontes

Apesar de não serem consensuais, os smartphones dobráveis já integram o catálogo de várias marcas. Em breve, poderemos conhecer a alternativa assinada pela Apple. Rumores apontam que o iPhone chegará em 2025.

Temos conhecido os smartphones dobráveis de marcas como a Xiaomi, Honor, Huawei e Samsung. Aliás, fruto do desenvolvimento a que as empresas se propõem, o mercado já conta com uma alternativa tri-dobrável, disponível apenas na China pelas mãos da Huawei, e, eventualmente, receberá uma proposta enrolável, assinada pela Samsung.

Embora os dobráveis sejam sinistros para alguns utilizadores, funcionam para outros. Prova disso são as novas gamas que as marcas têm apresentado.

Rumores sobre iPhone dobrável chegam de Taiwan

Com várias propostas a rechearem já o mercado, rumores indicam que a da Apple chegará no próximo ano. Anteriormente, informações tinham indicado que a empresa de Cupertino estaria a desenvolver a sua alternativa, mas as expectativas foram perdendo força ao longo do tempo.

Agora, fontes de Taiwan dizem que a Apple está a planear lançar o iPhone dobrável em 2025, juntando-o à série do iPhone 17, que deverá ser apresentada em setembro.

As mesmas fontes disseram que a Apple recorreu a fabricantes taiwanesas e está em contacto frequente com elas no que diz respeito à produção em massa das peças necessárias para construir os seus iPhones dobráveis.

Do que foi revelado, a Apple pediu às fabricantes para começarem a produção em massa dos componentes este ano, incluindo os necessários para possibilitar a ação de dobrar.

Com o mercado a receber dobráveis de outras marcas, não é descabido que a Apple esteja, efetivamente, a trabalhar na sua alternativa. Contudo, por enquanto, não temos senão rumores.