Deixar de fumar aumentará os seus anos de vida, quer pare aos 35 ou aos 75 anos

O consumo de cigarros está amplamente associado a várias doenças, com as campanhas para deixar de fumar a focarem-se nos jovens. Não obstante, um novo estudo concluiu que parar de fumar aumentará os seus anos de vida, independentemente da idade em que o fizer.

Uma nova investigação da Escola de Saúde Pública da Universidade do Michigan descobriu que se viverá mais tempo independentemente da idade em que se deixar de fumar.

Assistimos a um declínio notável do tabagismo entre os jovens adultos na última década. No entanto, as taxas de fumadores adultos mais velhos permaneceram estagnadas e, tanto quanto sabemos, nenhum estudo tinha estabelecido os benefícios de deixar de fumar para eles.

Explicou Thuy Le, a doutorada que conduziu o estudo com os co-investigadores David Mendez e Kenneth Warner, também doutorados.

Desde que o consumo de cigarros tem sido associado ao cancro, a acidentes vasculares cerebrais e a doenças cardíacas e pulmonares, as campanhas para parar de fumar têm incentivado as pessoas a abandonar o hábito como forma de melhorar a sua saúde. Contudo, a comunicação foca-se nos jovens.

O objetivo dos investigadores passou, portanto, por "mostrar que deixar de fumar é benéfico em qualquer idade e fornecer um incentivo para que as pessoas mais velhas que fumam deixem de fumar".

Deixar de fumar será sempre benéfico

Os investigadores calcularam as taxas de mortalidade específicas por idade conforme o estatuto de fumador, utilizando os riscos relativos de mortalidade por todas as causas, com base em dados de várias fontes nacionais dos Estados Unidos.

Os estatutos de fumador são os seguintes:

Pessoas que nunca fumaram;

Pessoas que fumam atualmente;

Pessoas que fumaram anteriormente, mas deixaram de fumar.

Esta informação foi utilizada para criar "tabelas de vida" que mostravam a esperança de vida das pessoas em intervalos de 10 anos entre os 35 e os 75 anos.

As conclusões, publicadas no American Journal of Preventive Medicine, são verdadeiramente curiosas. Em comparação com as pessoas que nunca fumaram, as pessoas que fumam atualmente e que fumaram durante a idade adulta até aos 35, 45, 55, 65 ou 75 anos perderão, em média, 9,1, 8,3, 7,3, 5,9 e 4,4 anos de vida, respetivamente, se continuarem a fumar durante o resto das suas vidas.

No entanto, se deixassem de fumar em cada uma destas idades, evitariam uma perda média de 8,0, 5,6, 3,4, 1,7 e 0,7 anos, respetivamente. Entre os que deixaram de fumar aos 65 anos, a probabilidade de ganhar pelo menos um ano de vida era de 23,4%; para os que deixaram de fumar aos 75 anos, a probabilidade era de 14,2%.

Além disso, os dados mostraram que quase 10% das pessoas que deixaram de fumar aos 65 anos ganharam pelo menos oito anos de vida em comparação com as que continuaram a fumar, e 8% das pessoas que deixaram de fumar aos 75 anos ganharam pelo menos quatro anos.

O benefício de deixar de fumar não se limita aos adultos jovens e de meia-idade que fumam; este estudo demonstra a sua aplicabilidade também aos idosos.

Disse Warner, sublinhando que apesar de "os ganhos de parar de fumar em idades mais avançadas possam parecer baixos em termos absolutos, representam uma grande proporção da esperança de vida restante de um indivíduo".

Daqui em diante, os investigadores esperam que os profissionais de saúde partilhem as suas conclusões com argumento científico para que os seus doentes deixem de fumar, especialmente os mais velhos.