Quantas vezes precisa de ativar e gerir o seu Apple Watch, ou outro smartwatch, e não consegue por ter as mãos ocupadas? Então talvez uma solução simples esteja a ser preparada pela empresa da maçã.

Segundo uma recente patente registada pela marca, o Apple Watch poderá ter uma nova funcionalidade que permite ao utilizador controlá-lo através do sopro. Conheça melhor o funcionamento deste recurso.

Na tentativa de procurar outras formas que possam responder às necessidades dos utilizadores, a Apple registou agora uma patente que pode ser a solução nas situações em que precisamos aceder ao nosso smartwatch, mas temos as mãos ocupadas ou com luvas.

Apple Watch poderá ser controlado pelo sopro, refere patente

Segundo uma patente aprovada no dia 1 de abril, o Apple Watch poderá ganhar a funcionalidade de ser controlado através do sopro. Este sistema seria capaz de “detetar eventos de sopro para alternar entre diferentes modos de um dispositivo eletrónico”.

De acordo com as imagens inerentes à patente, os referidos “eventos de sopro” demonstram a pessoa a soprar para o smartwatch para o controlar.

A patente indica que este recurso seria utilizados sempre que o utilizador se visse incapaz de interagir fisicamente com o equipamento. Como podemos ler no documento:

Os dispositivos eletrónicos portáteis requerem muitas vezes uma mão do utilizador para segurar ou vestir o dispositivo e uma segunda mão para interagir fisicamente com ele de modo a fornecer comandos de entrada dados pelo utilizador para controlar o dispositivo eletrónico. Quando o utilizador está incapaz de interagir fisicamente e diretamente com o dispositivo eletrónico para fornecer comandos de entrada, a experiência do utilizador oferecida pelo dispositivo é significativamente reduzida.

Ou seja, quando o utilizador tem as mãos ocupadas, com sacos ou outro objeto, poderá então soprar para o smartwatch da Apple para atender uma chamada, por exemplo.

Tecnologia de sopro também poderá ser usada no iPhone

Apesar de as imagens sugerirem o Apple Watch, a tecnologia de deteção de sopro poderá ser utilizada noutros equipamentos, tal como o iPhone.

O sistema poderá identificar um evento de sopro através de sensores para medir e detetar um aumento ou mudança na pressão. De forma a aumentar a precisão e reduzir a probabilidade de enganos, o sistema terá diversos sensores de pressão e outros componentes como sensores de humidade e temperatura.

Jiang Wang, que trabalhou na tecnologia de sensores da Apple para iOS e watchOS, surge como o inventor desta patente.

Para já é apenas uma ideia no papel e, como tal, isso não significa que veja a luz do dia. No enanto, e por ser uma solução interessante, vamos estar atentos a possíveis desenvolvimentos.