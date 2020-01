O iPhone 11 Pro foi um dos equipamentos que ajudou a Apple a bater mais um recorde de receitas. Apesar da qualidade do equipamento, este tem o preço mais caro alguma vez lançado num iPhone. A Caviar, como é já tradição, entendeu que o preço era muito barato e, nesse sentido, lançou uma versão iPhone 11 Pro inspirado no Cybertruck da Tesla pelo preço de 5256 dólares.

Conforme poderemos ver no vídeo promocional, a empresa lançou um smartphone “vestido” com linhas inspiradas no SUV de Elon Musk.

Cyberphone, o clone entre a Cybertruck e o iPhone

Após o lançamento dos AirPods dourados de luxo, a fabricante russa Caviar volta com um novo produto Apple modificado. Assim, inspirado no design do SUV da Tesla, o Cybertruck, esta “casca” para smartphone com preço proibitivo para o comum dos mortais, faz a ponte entre a Apple e a empresa de Musk.

O Cyberphone da Caviar utiliza assim um iPhone 11 Pro e uma caixa de titânio que envolve o smartphone com placas de metal. Como resultado, temos linhas agressivas, que se afastam de qualquer semelhança com o iPhone tradicional, mas a ideia é essa.

Além disso, o protetor de ecrã também é de titânio e dobra-se num suporte que sustenta o smartphone verticalmente em superfícies planas. Segundo a empresa da Rússia, esta funcionalidade serve para o utilizador usar nas chamadas de vídeo ou visualizar vídeos.

O efeito que se pretende é oferecer, portanto, similaridades com o carro. De tal forma que a tampa frontal dobrável faz lembrar o capô do SUV Cybertruck americano.

Excentricidades da Caviar

Este não é o primeiro modelo transformado pela Caviar de um iPhone inspirado na Tesla. Conforme nos podemos lembrar, a empresa lançou um case iPhone X inspirado num elétrico Tesla ao preço de 4000 dólares em 2018.

Portanto, para os interessados, a versão de 64 GB do Cyberphone começa nos 5256 dólares e serão produzidas apenas 99 unidades. Assim, caso queiram já adquirir, deverão proceder à encomenda no site da Caviar.