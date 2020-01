Ford experimenta um novo combustível: óleo de cozinha

Há cada vez mais uma aposta em reciclar, em usar combustíveis amigos do ambiente e em aproveitar recursos que são largados a baixo custo. Nesse sentido, não é surpresa que as marcas fabricantes de automóveis queiram agarrar estas novas oportunidades de mercado. A fabricante americana Ford deu luz verde ao uso do óleo vegetal tratado com hidrogénio como combustível diesel renovável a usar nas suas carrinhas Transit.

Para favorecer o meio ambiente, a marca aprova óleos usados tratados de restaurantes, take-aways e cozinhas.

Ford Transit movida a óleo de cozinha

As carrinhas Ford Transit podem agora funcionar oficialmente com óleo alimentar usado, pelo menos em partes da Europa. Aqui a fabricante de automóveis aprovou a utilização de óleo vegetal tratado com hidrogénio (HVO) como fonte de combustível.

Segundo a Ford, o óleo foi testado no seu motor diesel EcoBlue de 2,0 litros (o mesmo motor usado nos últimos modelos Transit). Assim, estes teste visam garantir que não são necessárias modificações e que a manutenção do veículo não era afetada pela alteração.

Também conhecido como diesel renovável, o HVO é feito num processo que utiliza hidrogénio como catalisador e diz-se que reduz as emissões de gases com efeito de estufa em até 90% em comparação com os combustíveis fósseis convencionais.

A Ford diz que os veículos movidos a HVO também emitem menos emissões de óxido de nitrogénio e partículas do que outros veículos a diesel. Além disso, este óleos podem ser misturados no mesmo tanque de combustível que o diesel derivado do petróleo.

Óleo vegetal tratado com hidrogénio é 90% menos poluente

O HVO, que também pode incorporar resíduos de gorduras animais e óleo de peixe, não só é mais limpo e ajuda os motores diesel a arrancar mais facilmente a baixas temperaturas, como tem uma vida útil mais longa do que o diesel convencional.

De momento, só está disponível em estações de combustível selecionadas na Europa – mais especificamente na Escandinávia e no Báltico. Estes óleos foram recolhidos em restaurantes e cozinhas comerciais e é vendido numa forma pura ou misturado com gasóleo normal.

Permitir que as nossas carrinhas funcionem com combustível feito a partir de resíduos, incluindo óleo alimentar usado, pode parecer rebuscado, mas utilizar óleo vegetal hidrotratado é, de facto, uma forma muito real em que os condutores e os operadores de frotas poderão em breve ajudar todos a desfrutar de uma melhor qualidade do ar.

Disse o diretor-geral de veículos comerciais da Ford Europa, Hans Schep.

Tal como na Europa, onde uma iniciativa da UE chamada RecOil visa aumentar a recolha de óleo usado, incluindo de casas para aumentar a produção de biodiesel, algumas empresas na Austrália já recolhem óleo de cozinha usado em restaurantes, empresas de catering, escolas e casas.

No entanto, a Ford ainda não confirmou se o substituto do gasóleo ecológico pode ser utilizado em veículos de trânsito australianos sem anular a sua garantia.