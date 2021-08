A grande novidade da Samsung para o mercado dos smartphones são os Galaxy Z Fold3 e Z Flip3. Estes são os mais recentes dobráveis da marca e mostram que a aposta está mesmo neste tipo de ecrãs e de arquitetura.

Como já tínhamos visto antes, os ecrãs destes smartphones são especiais e usam tecnologia que está muito distante do que é a norma atual. A Samsung revelou entretanto o preço que vamos ter de pagar se for necessário trocar o ecrã e estes continuam muito elevados.

O valor das reparações do Galaxy Z Fold 3 e do Z Flip 3

Desde que a Samsung apresentou pela primeira vez o Galaxy Fold que se sabe que o seu ecrã é dos elementos mais sensíveis. A marca tem feito todos os esforços para garantir a sua durabilidade e resistência, algo que tem sido difícil, dada a sua natureza de smartphone dobrável.

Com níveis de qualidade cada vez maiores, os novos Galaxy Z Fold 3 e do Z Flip 3 são smartphones naturalmente mais robustos e duráveis. Ainda assim, e porque os acidentes acontecem, a Samsung revelou os preços cobrados para a substituição do ecrã de cada equipamento.

Quanto custa trocar o ecrã destes dois smartphones?

Não se pode afirmar que este será um componente barato e caso os problemas surjam, fora de garantia, há um preço elevado a pagar. Os valores apresentados para a substituição do ecrã do Galaxy Z Fold3 são de 479 dólares no interior e de 149 dólares para o exterior.

No caso do Galaxy Z Flip3, o valor é ligeiramente mais reduzido, mas ainda assim elevado. Temos um valor de 369 dólares para a troca do ecrã interior e de 99 dólares para o ecrã exterior. Há ainda o pormenor que dada a complexidade esta troca deverá ser realizada pela própria Samsung nos seus serviços de suporte.

A Samsung conseguiu reduzir o preço deste componente único

Apesar de serem valores muito elevados, estes estão manifestamente mais baixos que nos modelos anteriores. Para o Galaxy Z Fold2, lançado no passado, a Samsung cobra 549 dólares para a troca do ecrã interior. Isso representa um valor de quase 14,6% face ao valor do modelo deste ano.

Não são valores simpáticos, ainda para mais para smartphones com preços de 1859,90€ para o Galaxy Z Fold3 e 1099,90€ para o o Galaxy Z Flip3. Ainda assim é salutar ver que os preços já começaram a descer. No caso do Samsung mais caro, o valor do ecrã representa ainda 27% do custo total deste smartphone.