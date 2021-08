Facebook lança ferramenta para ajudar o povo afegão a bloquear as suas contas

Os Talibãs tomaram novamente conta do Afeganistão e este é, infelizmente, o assunto de destaque nos últimos dias. Agora todo o apoio possível é importante para ajudar os habitantes do país que se encontram desesperados.

Neste sentido, a rede social Facebook lançou agora uma ferramenta para ajudar o povo afegão a bloquear as suas contas.

Ferramenta do Facebook ajuda afegãos a bloquear as suas contas

O Facebook é a maior rede social do mundo e, como tal, a grande parte da população tem uma conta nesta plataforma. E à semelhança do que acontece com outros assuntos, o Facebook está atento ao que se passa atualmente no Afeganistão.

Desta forma, a rede social de Mark Zuckerberg está a apresentar novas ferramentas com o objetivo de ajudar as pessoas que se encontram no país asiático e bloquear as suas contas da plataforma, nomeadamente através das configurações de privacidade da mesma. Em suma, a ferramenta de apenas um clique permite que os utilizadores ativem as configurações de privacidade de conteúdos partilhados na sua timeline e impede que as fotografias de perfil sejam descarregadas ou partilhadas, de acordo com Nathaniel Gleicher, diretor da Política de Segurança do facebook.

"Limitar o que as pessoas desconhecidas podem ver"

Assim, o novo recurso visa encorajar os utilizadores a 'limitar o que as pessoas desconhecidas podem ver'.

Para além destes detalhes, Gleicher também acrescenta que a plataforma está a omitir temporariamente listas de amigos de contas no Afeganistão. E encorajou pessoas com amigos no país a também eles alterarem as configurações de privacidade das suas listas de amigos na rede social.

Estamos a trabalhar em estreita colaboração com os nossos homólogos da indústria, sociedade civil e governo para fornecer todo o apoio possível para ajudarmos a proteger as pessoas. E criámos um centro de operações especiais de forma a responder às novas ameaças à medida que estas surjam.

Para já a ferramenta não está disponível para o Instagram, no entanto a app está a exibir apertas pop-up que explicam de que forma os utilizadores podem também bloquear as suas contas na rede social de partilha de fotografias.

Toda a ajuda é fundamental neste momento e, certamente, esta ferramenta do Facebook será útil para proteger o povo afegão nesta hora de medo e incerteza.

