Surface Pro 7 ou iPad Pro? A Microsoft garante que a escolha é óbvia

A Microsoft sempre foi eximia em criar publicidade para os seus produtos. Por norma, compara-os com a concorrência e destaca os pontos positivos das suas ofertas, reforçando assim a diferença que os separa dos restantes.

Depois de vários anúncios provocatórios, eis que chega mais um ao YouTube. Desta vez a Microsoft coloca frente a frente o seu Surface Pro 7 com o mais potente tablet da Apple, o iPad Pro. O resultado, como se esperava, pende apenas para um dos lados.

Mais um anúncio único da Microsoft

É muito normal a Microsoft, e até a outras empresas, comparar os seus produtos com os da concorrência. Este tipo de publicidade, que muitos não consideram justa ou aceitável, é uma prática comum e que acaba por destacar os pontos positivos de qualquer produto.

Dando continuidade a uma campanha que iniciou em janeiro, a Microsoft lançou recentemente mais um anúncio. Se antes o alvo foi o MacBook Pro, o foco continuou nos produtos da Apple, mas agora noutra categoria distinta.

O que tem o Surface Pro 7 de melhor?

Sendo um PC multifacetado e híbrido, o Surface Pro 7 acabou por ser comparado com o mais poderoso tablet da Apple. Falamos do iPad Pro, que a Microsoft começa por destacar que não tem nenhum suporte nativo e que, por isso, não pode ser usado de forma tão simples.

As comparações continuam depois, com a avaliação do teclado entre estes dois equipamentos. O teclado do Surface Pro 7 é leve e simples de ligar, o que não acontece com o do iPad Pro. Este é supostamente complicado de ligar ao tablet da Apple e muito mais pesado.

Mais diferenças do iPad Pro da Apple

A Microsoft segue depois a mostrar as portas que o Surface Pro tem (USB, áudio, carregamento), contra a única que o iPad Pro apresenta. Outro ponto importante aqui é mesmo o preço de cada um, onde temos o Surface Pro 7 a custar 880 dólares contra os mais elevados 1.348 dólares, ambos já com teclado.

É importante o destaque que a Microsoft dá ao mostrar que tem um PC completo e com um sistema operativo de desktop. Claro que há muitos elementos que ficaram por destacar e que, provavelmente, não interessaram mostrar. Ainda assim, este anúncio revela muito sobre o Surface Pro 7 e o que tem de único.