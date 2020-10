Samsung foi a marca que mais TVs vendeu no terceiro trimestre de 2020

É indiscutível o facto de que a Samsung é uma das marcas mais fortes em vários segmentos. Mesmo num mercado com cada vez mais concorrência, a sul-coreana mantém um crescimento contínuo ano após ano.

De acordo com os mais recentes dados, a Samsung lidera a venda global de TVs neste terceiro trimestre de 2020. A empresa conseguiu obter mais do dobro das vendas em comparação ao segundo trimestre.

Samsung lidera a venda global de TVs no 3º trimestre deste ano

Segundo um recente relatório obtido pela pesquisa de mercado feita pela TrendForce, os envios globais de TVs aumentaram neste terceiro trimestre de 2020. No total foram enviadas 62,5 milhões de unidades de televisões para todo o mundo neste período. Trata-se assim de um aumento de 38% face ao segundo trimestre e uma subida de 12% em comparação ao mesmo período de 2019.

Um dos destaques é que a Samsung foi a marca que mais TVs vendeu nestes últimos três meses, liderando assim a tabela. A marca sul-coreana vendeu um total de 14,2 milhões de unidades de televisões, o que representa mais do dobro (67,1%) das vendas em comparação ao segundo trimestre deste ano.

Em segundo lugar encontra-se a LG, com um forte aumento face ao último trimestre (81,7%), embora tenha conseguido um crescimento menor ano a ano (6,7%). Uma surpresa foi a TLC que conquistou o 3º lugar com um aumento massivo de 52,7% em relação ao mesmo período de 2019. Já em relação ao trimestre anterior cresceu 29%.

A Hisense surge em 4º lugar, obtendo um aumento de 28,2% trimestre a trimestre e 19% ano a ano. Por sua vez a Xiaomi ocupa o 5º lugar, conseguindo um aumento de 5% face ao último trimestre e 22,9% em comparação ao mesmo período do ano passado.

Segundo o relatório, nalguns países, como os EUA, o crescimento de vendas ano a ano foi de 20%, com base no período entre janeiro e agosto. Tal como aconteceu noutros mercados, é possível que a quarentena tenha ajudado a este cenário.

Para além disso, é esperado que este crescimento de vendas continue e estima-se um aumento de 4% no quatro trimestre, o que corresponde a 64,53 milhões de TVs. E caso esta previsão se realize, então o ano de 2020 contará assim no total com 216,09 milhões de unidades vendidas. Este valor é, no entanto, uma diminuição de 0,8% face a 2019.

A Samsung vai então bem lançada para conseguir conquistar o seu objetivo de apresentar um aumento de 58% nos lucros neste terceiro trimestre.

