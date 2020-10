Internet com velocidades de 1.25Gbps de download e 1.25Gbps de upload?

As operadoras têm hoje um vasto leque de ofertas no que diz respeito à internet. Os preços viram naturalmente de acordo com o serviço contratado, mas por norma os utilizadores apenas avaliam a velocidade de download. Numa era de redes sociais, YouTube e afins, a taxa de upload é muito importante porque, na verdade, o cliente também envia a informação para os serviços.

E um acesso à Internet com 1.25Gbps de download e 1.25Gbps upload? Conheçam que novas tecnologias são usadas.

Tecnologias de virtualização e DOCSIS permitem Internet a 1.25Gbps de download/upload

Esta semana, a Comcast (empresa de comunicações americana) alcançou algo realmente impressionante. A empresa de telecomunicações atingiu um marco técnico de 10G num teste onde alcançou velocidades de upload e download de 1,25 gigabit por segundo (Gbps) numa rede de produção.

Para alcançar tal feito, a empresa recorreu a tecnologias de virtualização com o Network Function Virtualization (NFV) combinada com a mais recente tecnologia DOCSIS – Data Over Cable Service Interface Specification.

Para atingir esta nova velocidade de downalod e upload, a Comcast recorreu a mecanismos de virtualização da rede e também a uma arquitetura distribuída. Esses recursos substituem os elementos físicos das redes tradicionais por software e tecnologias baseadas na nuvem.

A Comcast explicou que esta tecnologia será a chave para tornar as velocidades simétricas multi-gigabit amplamente disponíveis e que os testes realizados são um marco importante no caminho para eventualmente alcançar velocidades de 10 gigabits por segundo em ambientes domésticos.

O novo serviço, quando estiver disponível para os clientes, será baseado numa Arquitetura de Acesso Distribuído (DAA). No entanto, não há nenhuma informação de quando essa velocidade será disponibiliza aos consumidores e chegará à Europa. De referir também que, com o 5G, os utilizadores passarão a ter acesso à Internet a “altas velocidades”. Interessante perceber se o próprio 5G não será a sombra para algumas tecnologias.