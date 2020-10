Samsung prevê que o lucro aumente 58% no terceiro trimestre de 2020

A Samsung é uma das marcas mais fortes atualmente do mercado, sobretudo no que respeita ao segmento dos smartphones. Para além disso, é uma empresa com diversas valências, com produtos de distinguida qualidade e que tem a admiração e fidelidade dos consumidores.

E a tecnológica sul-coreana parece ter bem consciência do seu sólido sucesso. Desta forma, a Samsung prevê que os seus lucros cresçam 58% no terceiro trimestre de 2020. E, segundo os analistas, a Huawei poderá contribuir para estes animadores resultados.

Samsung espera aumento de 58% nos lucros no terceiro trimestre

Tudo indica que a Samsung está confiante num bom resultado para o próximo relatório financeiro do terceiro trimestre de 2020.

Em conversa com alguns analistas do mercado, a empresa sul-coreana disse estar a prever um lucro operacional de 58%. Falando em valores concretos, a Samsung estima um crescimento na ordem dos 10 mil milhões de dólares, qualquer coisa como 8,50 mil milhões de euros.

E caso se concretize esta expetativa, então este será o melhor resultado da empresa ao longo dos últimos dois anos.

Restrições à Huawei podem contribuir para o sucesso da Samsung

Um dos fatores que poderá promover este aumento são as polémicas restrições dos EUA à Huawei. Desta forma, o mercado perde concorrência, o que favorece o aumento de vendas de smartphones e chips da Samsung.

Por outro lado, apesar de a Huawei ter encomendado uma maior quantidade de chips à Samsung assim que o governo de Trump bloqueou alguns negócios, a marca da gama Galaxy poderá deixar de vender componentes à empresa chinesa.

Segundo CW Chung, diretor de pesquisa da financeira Nomura, na Coreia do Sul:

Parece que o impacto da Huawei nos negócios de chips da Samsung foi maior do que o mercado esperava, e houve uma grande surpresa nos negócios de smartphones e eletrodomésticos.

Os resultados do terceiro trimestre deste ano devem ser apresentados pela Samsung já nas próximas semanas. E tudo indica que vão superar as expetativas dos analistas.

Por outro lado, há alguma incerteza e preocupação quanto aos resultados do quarto trimestre. Isto porque, entre outros fatores, há um novo iPhone da Apple que vai chegar ao mercado, e os preços dos chips de memória também estão a baixar.