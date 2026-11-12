RAM, SSD e memória cache: qual é a diferença e para que serve cada uma?

Quando se fala no desempenho de um computador, é comum ouvir referências à quantidade de RAM, à velocidade do SSD ou à memória cache do processador, apesar de todos estes componentes estarem relacionados com o acesso a dados, desempenham funções bastante diferentes.

Porque é que um computador precisa de diferentes tipos de memória?

Um computador está constantemente a ler, escrever e processar informação, o problema é que nem todos os tipos de memória conseguem disponibilizar informação à mesma velocidade. Para evitar esta situação, os computadores utilizam uma estrutura conhecida como hierarquia de memória que organiza diferentes tecnologias de armazenamento de acordo com a velocidade, capacidade, custo e proximidade ao processador.

Nesta hierarquia encontramos vários níveis:

Registos do processador : pequenas unidades de armazenamento integradas nos núcleos do CPU, utilizadas para guardar valores e resultados necessários às instruções em execução.

: pequenas unidades de armazenamento integradas nos núcleos do CPU, utilizadas para guardar valores e resultados necessários às instruções em execução. Memória cache : guarda dados e instruções que o processador poderá precisar de utilizar novamente.

: guarda dados e instruções que o processador poderá precisar de utilizar novamente. Memória RAM : disponibiliza os dados e programas que estão a ser utilizados pelo sistema.

: disponibiliza os dados e programas que estão a ser utilizados pelo sistema. Armazenamento SSD ou HDD: conserva permanentemente o sistema operativo, as aplicações e os ficheiros.

Memória cache: os dados mais próximos do processador

A memória cache é uma pequena quantidade de memória extremamente rápida, normalmente integrada no próprio processador, a sua função é guardar temporariamente dados e instruções que o CPU utiliza frequentemente, permitindo aceder-lhes mais rapidamente. Sem esta memória, o processador teria de recorrer constantemente à RAM para obter os dados de que necessita e como é mais lenta do que a cache, isso poderia criar atrasos no processamento.

Nos processadores modernos é habitual encontrar três níveis de memória cache, cada um apresentando características próprias:

L1 : É o primeiro nível de cache e aquele a que o processador consegue aceder mais rapidamente. Tem uma capacidade reduzida, normalmente medida em dezenas de kilobytes por núcleo.

: É o primeiro nível de cache e aquele a que o processador consegue aceder mais rapidamente. Tem uma capacidade reduzida, normalmente medida em dezenas de kilobytes por núcleo. L2 : tem geralmente mais capacidade do que a L1, mas é ligeiramente mais lenta.

: tem geralmente mais capacidade do que a L1, mas é ligeiramente mais lenta. L3: costuma ter ainda mais capacidade e pode ser partilhada por vários núcleos do processador, embora seja mais lenta do que os níveis anteriores.

A memória cache permite, assim, reduzir o tempo que o processador passa à espera de dados, contribuindo para um funcionamento mais rápido e eficiente.

RAM: a memória de trabalho do computador

A memória RAM é utilizada para guardar temporariamente os dados e programas que estão a ser utilizados pelo computador.

Quando abre um programa, parte dos dados necessários é carregada do SSD para a RAM, desta forma, o processador consegue aceder mais rapidamente à informação de que precisa, sem ter de a procurar constantemente no armazenamento.

Ao contrário da memória cache, a RAM tem uma capacidade bastante superior, permitindo manter vários programas e tarefas em execução ao mesmo tempo, no entanto, trata-se de uma memória volátil que significa que os dados armazenados são perdidos quando o computador é desligado.

DDR4, DDR5 e os módulos de memória

DDR significa Double Data Rate e identifica uma tecnologia de memória que permite transferir dados duas vezes por ciclo de relógio.

Ao longo dos anos foram desenvolvidas várias gerações, sendo a DDR4 e a DDR5 particularmente comuns em computadores atuais. A DDR5 oferece, entre outras melhorias, maiores velocidades de transferência e uma arquitetura diferente da geração anterior, contudo, não é compatível com todas as motherboards e processadores.

Outro aspeto importante é a forma como os módulos de RAM comunicam com o processador, em computadores que suportam dual channel, é possível utilizar dois canais de memória em simultâneo, permitindo transferir mais dados entre o CPU e a RAM.

O que acontece quando a RAM fica cheia?

Quando a RAM disponível começa a escassear, o sistema operativo pode recorrer ao armazenamento para guardar temporariamente dados que não estão a ser utilizados, este mecanismo, conhecido como memória virtual, permite manter mais aplicações em funcionamento, mas é consideravelmente mais lento do que utilizar a RAM.

SSD: onde ficam guardados os ficheiros

Ao contrário da RAM e da memória cache, o SSD não perde os dados quando o computador é desligado. Os SSD utilizam memória flash NAND para guardar informação, não possuindo peças mecânicas móveis, esta tecnologia permite velocidades de leitura e escrita bastante superiores às dos tradicionais discos rígidos (HDD).

Como trabalham em conjunto?

Para perceber melhor a relação entre estes componentes, imagine que está a jogar um videojogo, primeiro, o jogo está instalado no SSD, onde ficam guardados os seus ficheiros. Quando o inicia, os dados necessários são carregados para a RAM, permitindo ao sistema aceder-lhes rapidamente durante a execução.

Entretanto, o processador está constantemente a executar instruções e a consultar dados, para evitar ter de recorrer sempre à RAM, utiliza a memória cache para guardar temporariamente a informação de que necessita com maior frequência.

Assim, os três componentes trabalham em conjunto: o SSD assegura o armazenamento permanente, a RAM disponibiliza os dados necessários aos programas em execução e a memória cache aproxima do processador a informação que este utiliza frequentemente.

✍️ Este artigo foi escrito por João Rebolho para o Pplware.