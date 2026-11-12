China testa aerogerador voador de 67 metros que produz eletricidade a 4.000 metros

Imagine uma central eólica que não precisa de uma torre, que pode subir vários quilómetros e aproveitar ventos que os aerogeradores tradicionais nunca conseguem alcançar. Parece ficção científica, mas a China já conseguiu produzir eletricidade com esta tecnologia e acaba de dar mais um passo para a sua utilização nas cidades.

O equipamento chama-se S4000 e é uma gigantesca estrutura voadora, com 67 metros de comprimento, que utiliza hélio para permanecer suspensa no ar. O objetivo é aproveitar a energia dos ventos de grande altitude e transportá-la até ao solo através de cabos.

No passado dia 6 de novembro, o sistema realizou com sucesso o seu primeiro ensaio num ambiente urbano, na cidade chinesa de Yueyang, província de Hunan.

Uma central eólica que voa a 4.000 metros

Desenvolvido pela empresa chinesa Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology, em colaboração com instituições como a Universidade de Tsinghua e a Academia Chinesa de Ciências, o S4000 apresenta dimensões impressionantes.

Tem 67 metros de comprimento, 40 metros de largura e 23 metros de altura, podendo transportar mais de uma tonelada de equipamentos.

Em vez de utilizar uma enorme torre metálica, a estrutura recorre a um aeróstato cheio de hélio, um gás mais leve do que o ar, que permite elevar os módulos de geração elétrica.

O vento atravessa as turbinas integradas na estrutura, fazendo girar os geradores. A eletricidade produzida é transportada até ao solo através de um sistema de cabos que também mantém a plataforma presa e estabilizada.

O equipamento foi concebido para trabalhar com tensões de saída entre 10 e 35 quilovolts e apresenta uma vida útil projetada de 20 anos.

Já conseguiu produzir eletricidade a 4.000 metros

Este projeto não começou agora. Em agosto de 2026, o S4000 completou um ensaio numa instalação experimental no noroeste da China, alcançando uma altitude de 4.000 metros.

Durante esse teste, os investigadores conseguiram realizar o ciclo completo de subida, permanência no ar, geração de eletricidade e recolha da estrutura.

Foi um marco importante para a tecnologia eólica aérea. O ensaio de 6 de novembro teve um objetivo diferente. Desta vez, os engenheiros quiseram verificar se o equipamento poderia funcionar de forma segura nas proximidades de uma cidade.

Foram avaliadas a estabilidade perante correntes de ar complexas, a interferência eletromagnética dos geradores e a possibilidade de integração na infraestrutura elétrica.

Importa esclarecer que os 4.000 metros foram alcançados no teste de agosto. Não foi divulgada uma altitude equivalente para a demonstração urbana de novembro, nem a quantidade exata de eletricidade produzida.

Porque é que a China quer produzir energia tão alto?

A grande vantagem está no comportamento do vento. A vários quilómetros de altitude, existem correntes de ar potencialmente mais fortes e constantes do que aquelas que encontramos perto da superfície terrestre.

E há aqui um detalhe importante: a energia disponível no vento aumenta com o cubo da sua velocidade. Isto significa que, mantendo os restantes fatores constantes, duplicar a velocidade do vento representa oito vezes mais potência disponível.

Contudo, a densidade do ar também diminui com a altitude, pelo que o rendimento real depende de vários fatores.

Segundo estimativas divulgadas pela Academia Chinesa de Ciências, enquanto os parques eólicos terrestres apresentam habitualmente entre 2.000 e 3.000 horas anuais de utilização equivalente, os recursos eólicos a aproximadamente 4.000 metros poderão permitir entre 5.000 e 6.000 horas.

São valores teóricos que ainda terão de ser comprovados em funcionamento prolongado.

O futuro da energia eólica poderá estar no céu?

Esta tecnologia poderá reduzir a necessidade de grandes torres e fundações de betão, permitindo produzir eletricidade em regiões remotas ou de difícil acesso.

Contudo, persistem desafios relacionados com a resistência às condições meteorológicas, a segurança aérea e a manutenção dos equipamentos.

A China já está a desenvolver o S6000, uma versão maior com potência prevista de 5 MW. Embora ainda não exista uma data para a sua exploração comercial, os testes mostram que o futuro da energia eólica poderá passar também por centrais suspensas a vários quilómetros de altitude.