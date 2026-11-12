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Mercedes-Benz admite fechar fábricas na Alemanha e suspende novos investimentos

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A Mercedes-Benz está a ponderar encerrar algumas das suas fábricas na Alemanha caso não consiga reduzir os custos de produção. A fabricante automóvel alemã anunciou também a suspensão de novos investimentos nas unidades industriais do país, aumentando a pressão sobre os trabalhadores e os sindicatos.

Mercedes-Benz admite fechar fábricas na Alemanha e suspende novos investimentos

A decisão foi comunicada internamente aos trabalhadores por Michael Schiebe, membro do Conselho de Administração e responsável pela produção da Mercedes-Benz.

Segundo o responsável, a empresa está a analisar detalhadamente quais as unidades industriais que poderá ter de encerrar caso não consiga alterar a atual estrutura de custos. Se não houver acordo, os próximos modelos poderão mesmo passar a ser produzidos exclusivamente fora da Alemanha.

Mercedes-Benz quer reduzir custos laborais

O principal ponto de conflito está relacionado com os custos de produção e os salários dos trabalhadores alemães.

A empresa está em negociações com o sindicato IG Metall, que reivindica aumentos salariais de 5%. A administração considera esta exigência excessiva, argumentando que os custos laborais na Alemanha são demasiado elevados quando comparados com outras localizações internacionais.

Além dos salários, a administração pretende negociar alterações às condições de trabalho e aos benefícios dos funcionários, procurando aumentar a produtividade e reduzir os encargos.

Enquanto não existir um acordo, a Mercedes-Benz decidiu suspender novos investimentos nas suas fábricas alemãs.

Mercedes-Benz admite fechar fábricas na Alemanha e suspende novos investimentos

Lucros da Mercedes-Benz estão a diminuir

A decisão surge num contexto de dificuldades para a indústria automóvel alemã, marcada pela concorrência crescente dos fabricantes chineses, pela pressão sobre os preços e pelo aumento dos custos de produção.

Nos primeiros nove meses de 2026, a Mercedes-Benz registou lucros de 4.037 milhões de euros, uma redução de 4,1% face ao mesmo período do ano anterior.

A empresa reviu também em baixa as suas previsões para 2026, antecipando dificuldades relacionadas com o mercado chinês e o aumento dos custos, nomeadamente de materiais.

Apesar de a administração afirmar que pretende evitar encerramentos, a possibilidade de fechar unidades industriais está agora a ser analisada de forma mais concreta.

A eventual decisão poderá ter consequências importantes para o emprego e para o futuro da indústria automóvel na Alemanha.

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Autor: Pedro Pinto
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Tags:
alemanha Mercedes-Benz

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