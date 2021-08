No início do mês revelámos que a marca Gigabyte havia sido vítima de um ataque de ransomware do qual resultou o roubo de 112 GB de dados confidenciais. Dos documentos faziam parte dados de várias importantes empresas, como a Intel e AMD.

Desta forma, através dessas informações divulgadas por hackers, sabe-se que os novos processadores AMD Ryzen Zen 4 vão ter gráficos integrados.

CPUs Ryzen Zen 4 da AMD terão gráficos integrados

Através do ataque à Gigabyte, muitas informações ficaram conhecidas, uma vez que foram afetados vários documentos com informações confidenciais.

Como consequência, através da análise a alguns desses documentos, o site Chips and Cheese revelou que foi encontrada uma lista de compatibilidade de processadores com socket AM5. Desta forma, foi divulgado que os próximos CPUs AMD Ryzen da geração Zen 4 vão contar com gráficos integrados por defeito, tal como faz atualmente a Intel. Os equipamentos serão os Ryzen 7000 e estes dados confirmam os rumores já disseminados anteriormente.

No entanto, tal não significa que todos os modelos destes processadores terão gráficos integrados, mas sim que esta configuração será o padrão da nova geração.

Os documentos sugerem ainda que alguns CPUs podem não contar com iGPU e, por sua vez, serem equivalentes da AMD para os Intel Core -F. Desta forma, esta característica deixará de ser exclusiva das APUs da linha Ryzen-G.

Segundo os dados, não há para já nenhuma informação sobre o suporte para as tecnologias HDMI 2.1 e DisplayPort 2.0. Contudo, outras fontes adiantam que o socket AM5 contará com mais 4 linhas PCIe 4.0.

De acordo com detalhes anteriores, a nova linha Ryzen 7000 terá uma melhoria de 19% no que respeita à performance, em comparação com o seu antecessor. Há ainda rumores de que o CPU contará com um TDP de até 120W e 170W numa edição especial.

Estas revelações atiçam ainda mais a concorrência no setor de hardware, o qual tem grande parte das grandes atenções em todo o segmento tecnológico.