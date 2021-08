PureVPN passa com sucesso nova auditoria da KPMG

As redes privadas virtuais estão a ganhar popularidade a cada ano que passa. De facto, a indústria de VPN está avaliada em mais de 25 mil milhões de dólares, e espera-se que possa atingir os 75 mil milhões de dólares até 2027.

O objetivo principal de uma VPN é permitir a encriptação de dados nos dispositivos preferidos de um utilizador. E é capaz de o fazer através da encriptação da transmissão de dados que ocorre entre um servidor de Internet e o utilizador. Para além da segurança dos dados, as VPNs também tornam anónimas as atividades online e a identidade de um utilizador através do encobrimento dos seus verdadeiros endereços IP com um IP anónimo dando assim mais segurança online. Mas serão todas as VPNs iguais e seguras?

As vantagens combinadas da proteção de dados e do anonimato permitem aos utilizadores da Internet defenderem-se de ameaças digitais como as ações de hackers, espiões, bisbilhoteiros, ou monitorização de ISP.

Independentemente da garantia de segurança e privacidade que uma VPN pode oferecer, alguns serviços VPN ficam muitas vezes debaixo de fogo e portanto debilitadas, quando se trata das suas exigências de registo. O PureVPN é de longe o melhor quando se trata de fornecer um serviço VPN No-Log completo certificado.

PureVPN passa na segunda auditoria surpresa da KPMG

A PureVPN é o primeiro fornecedor de VPN na indústria que assinou uma auditoria permanente com a KPMG, uma empresa de auditoria independente e líder mundial. Ao longo dos anos, a PureVPN solicita a auditores independentes, como a Altius IT, para realizar uma auditoria à PureVPN no que à sua infraestrutura, sistemas de rede, configurações, e registos de utilizadores diz respeito.

Na sua primeira auditoria, a PureVPN recorreu à Altius IT, e o auditor independente concluiu que a PureVPN não armazena nem guarda quaisquer dados pessoais passíveis de serem identificados dos seus utilizadores, analisando até para além do histórico de navegação, incluindo as consultas DNS, os endereço IP original, os registos de ligação, etc.

Após a primeira auditoria, a PureVPN foi além do que seria esperado e pediu à KPMG, o auditor líder, para examinar os sistemas e registos da PureVPN. Após uma auditoria exaustiva, a KPMG validou também as alegações de não registo do PureVPN e que o PureVPN não regista nem guarda quaisquer dados.

A KPMG fez recentemente uma auditoria surpresa concretizando a sua política de auditoria contínua com a PureVPN. A auditoria não foi agendada, e a KPMG examinou todos os sistemas, configurações, e registos. A empresa de auditoria concluiu:

"É notório que a PureVPN coloca uma forte ênfase na privacidade dos seus clientes".

Porque é necessária uma Auditoria Contínua?

Alguns serviços VPN estragam a indústria com serviços de má qualidade e, na realidade, até fraudulentos. Uma auditoria aos registos, ou a ausência destes, é altamente imperativa quando se trata de assegurar aos utilizadores de VPN que os seus dados não só estão seguros como também permanecem anónimos contra o fornecedor de VPN que estão a utilizar.

No entanto, uma auditoria programada pode ser efetuada em função dos fatores que as influenciam. Por exemplo, um serviço VPN modera os registos e configurações de sistemas antes de solicitar uma empresa de auditoria independente para uma auditoria. Os utilizadores que sabem como funciona a auditoria sabem como é fácil alterar os resultados finais de acordo com as suas próprias preferências.

Uma auditoria contínua é mais fiável do que uma auditoria pontual. Uma auditoria contínua demonstra a confiança e a fiabilidade de uma VPN nas suas reclamações, permitindo ao prestador de serviços reforçar ainda mais a confiança nos seus utilizadores. A PureVPN assinou uma auditoria continua com a KPMG, permitindo à empresa de auditoria realizar uma auditoria não anunciada a qualquer momento, durante o ano.

Eis o que faz da PureVPN um serviço de confiança

As múltiplas certificações No-Log e uma auditoria contínua não são os únicos aspetos que fazem da PureVPN um fornecedor de serviços VPN fiável em relação a toda a indústria. Existem, de facto, muitos outros fatores que contribuem para a credibilidade e fiabilidade da PureVPN.

Para começar, o PureVPN ostenta uma classificação de 4,7 estrelas no Trustpilot, que é uma plataforma de reviews de renome onde uma comunidade ativa de analistas que partilham a sua análise e críticas genuíno sobre diferentes produtos. As classificações de 4,7 do PureVPN baseiam-se em mais de 12.000 avaliações de utilizadores, com a maioria das avaliações a classificarem-na como excelente.

Para além disso, o PureVPN oferece algumas funções espantosas centradas na privacidade que garantem aos utilizadores da VPN uma experiência de navegação na Internet verdadeiramente anónima. Por exemplo, a função PureVPN de desligar a ligação à Internet também desliga a ligação se a ligação VPN cair. Além disso, com o PureVPN, nunca mais terá de se preocupar com qualquer situação de fuga de IP.

A encriptação PureVPN ao nível do mundo dos bancos reforça ainda mais a segurança online dos dados dos utilizadores, permitindo-lhes navegar na Internet a partir de qualquer lugar ou fazer transacções online a partir de qualquer rede.

Mas a melhor particularidade do PureVPN é que ele oferece uma garantia de 31 dias de devolução do dinheiro que vem com uma política de sem questões. Mostra quanta confiança a PureVPN tem nos seus serviços e operações, e até onde pode ir para proporcionar essa experiência aos seus utilizadores.