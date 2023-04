Nvidia pode cortar na produção da GeForce RTX 4070 devido às fracas vendas

O mercado aguardava impacientemente pela chegada da placa gráfica intermédia GeForce RTX 4070 da Nvidia, mas parece que a realidade está longe de coincidir com as expectativas… Para além de o preço desta GPU já estar mais baixo nalguns modelos, alguns rumores indicam agora que a fabricante pode mesmo cortar na produção da RTX 4070 devido às fracas vendas do equipamento.

RTX 4070 pode sofrer cortes na produção

A Nvidia lançou oficialmente a sua nova placa gráfica GeForce RTX 4070 no passado dia 12 de abril, mas a sua chegada não está a correr como esperado. Isto porque alguns rumores vindos de fontes chinesas indicam que a fabricante vai cortar na produção destas GPUs uma vez que as vendas estão a ser mais baixas do que o previsto e as lojas continuam com muitas unidades por vender.

O rumor vem do fórum chinês Board Channel onde é indicado que a Nvidia já terá mesmo falado com as suas marcas parceiras e informado que vai cortar na disponibilidade da RTX 4070 ainda durante este mês.

As fontes apontam o preço elevado que a Nvidia está a pedir por este modelo (599 dólares) como a principal causa para os utilizadores desistirem da compra. Ainda para mais estamos a atravessar uma fase económica difícil para muitas famílias em que o fraco poder de compra impera e as economias acabam por ser destinadas sobretudo a bens de primeira necessidade.

Há a indicação de que, no dia do lançamento, a gráfica até vendeu uma quantidade de exemplares que agradou à Nvidia a às suas parceiras, mas essas vendas caíram logo nos dias seguintes. É também referido pelas fontes que, caso o atual stock das lojas se esgote, as fabricantes parceiras devem reiniciar o lançamento dos modelos personalizados mais simples da GeForce RTX 4070.

Resta assim aguardar pelos próximos dias e perceber se esta é apenas uma fase má, ou se realmente a nova GPU não está a cativar os consumidores.